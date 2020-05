Chciałbym żyć w świecie, w którym nie potrzebuję Adblocka

Nie wiem, co chodziło wydawcom po głowie i kogo chcą nabrać. Czy oni myślą, że nikt tego nie sprawdzi i nie zweryfikuje? Czy aż tak bardzo nie szanują swoich czytelników, że są w stanie przehandlować ich zaufanie za te 30 reklam? I tak, mi też się zdarzyło odblokować taką stronę, „bo może adblock się myli”. I coż… po tym, jak zostałem zalany komunikatami co i gdzie powinienem teraz kupić, to jedyne, co robiłem, to włączałem Adblocka z powrotem i kierowałem się na inną witrynę.

Tak – twórców wartościowych treści należy wspierać!

Nie jestem zdania, że jako naród blokujemy reklamy, ponieważ jesteśmy jakoś bardziej świadomymi konsumentami czy też – przejawiamy postawy antykapitalistyczne. Nie. Jestem zdania, że w tej kwestii całą winę ponoszą wydawcy, którzy uważają, że jeżeli władują na jedną stronę 30 reklam zamiast jednej, to wszyscy ich czytelnicy z chęcią je obejrzą. Niestety, ale choć takich stron jest zapewne mniejszość w rodzimym internecie, to urabiają one opinię całej reszcie. Nie wszyscy bowiem tacy są. Dlatego też od jakiegoś czasu moja taktyka jest taka, by starać się promować tych, którzy utrzymują się z reklam, jednak u których naprawdę nie są one natarczywe i nie jest ich zbyt dużo. Takich dodaję do białej listy. Mój limit to około 3 – 6 reklam na stronę.