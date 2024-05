Polska nie od dziś grami stoi. CD Projekt, Techland, 11 bit studios czy People Can Fly – to studia, które dostarczyły branży gamingowej świetne produkcje, doceniane przez fanów na całym świecie. Dziś na naszych oczach pisze się kolejny rozdział polskiego gamedevu. Activision ogłosiło bowiem otwarcie nowego, samodzielnego studia w Warszawie. Pracownicy zajmą się tworzeniem nienazwanego jeszcze tytułu na Xboxa.

Zespół Elsewhere to weterani największych studiów gamingowych

Elsewhere Entertainment to nazwa nowego studia, powstającego w Warszawie pod patronatem Activision. To zespół zbudowany od podstaw między innymi z byłych pracowników znanych marek, tworzących takie tytuły jak The Last of Us, Uncharted, Destiny, Tom Clancy’s The Division, Far Cry, Destiny i Wiedźmin. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, ich zdaniem będzie „stworzenie serii z trwałym dziedzictwem, które wykracza daleko poza gry”. Co możemy przez to rozumieć? Cóż, zapewne Elsewhere odpowiedzialne będzie za nową markę fabularną z potencjałem na ekranizacje i inne formy dzieł kulturowych.

Źródło: Activision

Activision przekazało, że Elsewhere ma pełny dostęp do zasobów oraz narzędzi „firmy matki” i będzie współpracować z jednostką partnerską w USA – ma jednak zachować pełną niezależność i samodzielność. To niestety na tyle z nowości, którymi możemy się podzielić. Activision resztę szczegółów zachowało bowiem w tajemnicy, ale być może poznamy je już w przyszłym miesiącu. 9 czerwca odbędzie się Xbox Games Showcase, czyli coroczne wydarzenie poświęcone konsoli Microsoftu, na którym developerzy mogą ogłaszać pierwsze informacje na temat nadchodzących gier ekskluzywnych.

Tak czy inaczej wybranie Warszawy jako siedziby studia Elsewhere to spore wyróżnienie dla Polski i wyraźny znak, że nasi developerzy znajdują się w czołówce branży.