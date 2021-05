Komputery oferują wyświetlacz o przekątnej 13,5 cala i rozdzielczości 2256×1504 pikseli, co przekłada się na 18% więcej przestrzeni na ekranie. Dopełnieniem dla obrazu jest akustyka oparta na systemie DTS Audio i wbudowanym wzmacniaczu. Całość zamknięto w obudowie ważącej 1,37 kg i liczącej 16,9 mm grubości. Bateria z funkcją szybkiego ładowania oferuje do 10 godzin pracy, a w przypadku ładowania przez 30 minut zapewnia działanie urządzenia przez nawet 4 godziny.

Do nowości zaliczają się również dwa Chromebooki z wyświetlaczami w popularnym rozmiarze 14 cali. Modele Acer Chromebook 514 (CB514-1W/CB514-1WT) wykorzystują procesory Intel Core do 11. generacji włącznie i baterie z szybkim ładowaniem, zapewniające do 10 godzin pracy. Komputer posiada także parę portów USB typu C z technologią Thunderbolt 4, podświetlaną klawiaturę i opcjonalny czytnik linii papilarnych. Jego pozostałe cechy to metalowa pokrywa górna oraz zoptymalizowana i wzmocniona konstrukcja, spełniająca wojskową normę trwałości MIL-STD 810H. Touchpad z powłoką Corning® Gorilla® Glass zapewnia płynność nawigacji i odporność na zarysowania oraz korozję. Chromebook wyposażony jest również w łączność bezprzewodową Intel Wi-Fi 6 (Gig+).

Wśród nowości, jakie Acer zaprezentował podczas konferencji, znalazł się również Acer Chromebook Enterprise 514 (CB514-1W/CB514-1WT), a także Acer Chromebook 314 (CB314-2H/CB314-2HT). Ten ostatni zaprojektowany został z myślą o uczniach i studentach uczestniczących w nauce zdalnej. Waży zaledwie 1,5 kg i wykorzystuje ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT8183, a bateria urządzenia umożliwia do 15 godzin pracy na jednym ładowaniu. Za wrażenia wizualne odpowiada 14-calowa matryca IPS w rozdzielczości Full HD[ (1920×1080) z wąską ramką o grubości 7,3 mm. Nawigację ułatwi też opcjonalny ekran dotykowy, a łączność zapewni w pełni funkcjonalny port USB typu C.

Wszystkie nowe Chromebooki Acera są kompatybilne z aplikacjami dostępnymi w sklepie Google Play oraz z innymi aplikacjami sieciowymi. Acer Chromebook 514 (CB514-1W) dostępny będzie w Polsce w czwartym kwartale 2021 r. w cenie ok. 2 399 zł. Informacje na temat dostępności i cen modeli Acer Chromebook 317 (CB317-1H), Chromebook Spin 713 (CP713-3W) oraz Chromebook 314 (CB314-2H) zostaną podane w późniejszym terminie.

Nowe gamingowe monitory z serii Predator

Predator CG437K S to kompatybilny z technologią NVIDIA G-SYNC, ogromny, 42,5-calowy monitor gamingowy oparty na matrycy VA o rozdzielczości 4K (3840×2160 pikseli) z odświeżaniem 144 Hz. Predator CG437K S został zaprojektowany tak, aby zapewnić graczom maksymalną elastyczność. Jest wyposażony w dwa porty HDMI 2.1 obsługujące najnowsze konsole do gier i umożliwia grę w rozdzielczości 4K 144 Hz ze zmienną częstotliwością odświeżania (VRR) przez jeden kabel HDMI. Hub USB pozwala na podłączenie szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych. Jest to możliwe dzięki portowi USB-B, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, a także portowi USB typu C wspierającym Power Delivery o mocy 30W. Co więcej, wbudowany przełącznik KVM stanowi ułatwienie dla osób korzystających z wielu komputerów. Po zakończeniu konfiguracji użytkownika monitor oferuje częstotliwość odświeżania 144 Hz i funkcję VRB z czasem reakcji wynoszącym 1 ms, zapewniając przyjemne doznania podczas gry.

Certyfikat VESA DisplayHDR 1000 oznacza, że miłośnicy gier ujrzą znakomity obraz, a twórcy treści będą mogli pracować z realistycznie odwzorowanym materiałem wideo. Doskonałe przyciemnianie lokalne jasność do 1000 nitów i wysoki współczynnik kontrastu sprawiają, że detale wyglądają jak żywe, a barwy są dokładnie odwzorowane na poziomie Delta E<1 z 90-proc. pokryciem przestrzeni DCI-P3. Do tego kompatybilność z technologią NVIDIA G-SYNC zapewnia idealną współpracę monitora z kartą graficzną, która przekłada się na płynną rozgrywkę bez zacinania lub rwania obrazu.

Potężny monitor Predator CG437K S jest wyposażony w taśmy LED RGB, które można zsynchronizować z muzyką i innymi multimediami. Ponadto, oferuje szeroki wybór przemyślanych rozwiązań technologicznych dopasowujących pracę monitora do otoczenia użytkownika: funkcja Acer ColorSense dostosowuje temperaturę ekranu do otoczenia, z kolei Acer LightSense wykrywa światło w otoczeniu i dostosowuje do niego ustawienia jasności monitora. Acer ProxiSense automatycznie wybudza monitor, gdy w jego pobliżu znajdą się użytkownicy i przyciemnia go, gdy się oddalą. Predator CG437K S będzie dostępny w Polsce od 21 listopada w cenie od 7199 zł.

Predator X38 S

Predator X38 S to monitor z certyfikatem VESA DisplayHDR 600, wyposażony w zakrzywiony panel UWQHD+ 2300R (3840×1600 pikseli), który oferuje 98-proc. pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 oraz ich odwzorowanie na poziomie Delta E<2, co przekłada się na niesamowicie realistyczny obraz. Jasne sceny pozostają wyraźne, a ciemne zachowują bogactwo odcieni czerni, co oznacza dobrą widoczność drobnych detali (i chowających się przeciwników), nawet gdy kryją się w cieniu. Częstotliwość odświeżania 175 Hz (po podkręceniu) i czas reakcji wynoszący zaledwie 0,3 ms (GtG) pozwalają graczom od razu rzucić się w wir akcji bez przejmowania się efektem ghostingu, natomiast dzięki 37,5-calowemu wyświetlaczowi Agile-Splendor IPS wszystko wygląda znakomicie nawet przy szerokim kącie widzenia.