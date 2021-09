[TEST] Acer Nitro 5 - sprawdzamy na co stać Intel Core 11. generacji

Acer Nitro 5 to ciekawa propozycja dla graczy, szczególnie w wersji wyposażonej w mocny procesor i układ graficzny. Dzisiaj sprawdzimy co potrafi model wyposażony w matrycę o przekątnej 17,3 cala o rozdzielczości 2560x1440 pikseli.

Acer Nitro 5 - specyfikacja

AMD z procesorami Ryzen z serii 5000 zdobyło sobie bardzo dobrą renomę wśród nabywców notebooków, dlatego Intel musiał zareagować. Układy z serii Core 11. generacji przeznaczone dla komputerów przenośnych miały zaoferować poprawioną wydajność i przede wszystkim mniejsze temperatury. Dzisiaj sprawdzimy to sobie na przykładzie Acera Nitro 5 z procesorem Core i7-11800H wyposażonego w 8 rdzeni i pracującego w tandemie z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop z 8 GB pamięci GDDR6. Całości dopełnia matryca o przekątnej 17,3 cala (165 Hz) oraz dwa dyski SSD połączone w macierzy RAID 0. Jedyne co nie przystoi tej konfiguracji to bateria, niespełna 59 Wh to trochę mało jak na tak wydajnego notebooka, ale nie wyprzedzajmy faktów. Cena takiego zestawu to około 10 000 PLN.

Acer Nitro 5 AN517 CPU Intel Core i7-10800H 2,3 GHz (4,6 GHz boost), 8/16 rdzenie/wątki RAM 32 GB DDR4 3200 MHz GPU Intel UHD 750 (Xe-LP) / NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop 8 GB GDDR6 SSD 2x Samsung PM991a 1TB GB SSD NVMe RAID 0 Inne Podświetlana klawiatura Ekran 17,3 cala, 2560x1440 pikseli, 165 Hz, IPS WLAN 802.11ax, BT 5.0 System operacyjny Windows 10 Home 64bit Bateria 58,7 Wh Porty 2x USB 3.1 Gen1 Type A

1x USB 3.1 Gen2 Type A

1x USB 3.1 Gen2 Type C (DP 1.4)

1x LAN RJ-45 1 Gbps

1x HDMI 2.0

1x Audio port Wymiary 404x 280 x 24,9 mm Waga 2,7 kg Cena ~10000 PLN

Acer Nitro 5 - zdjęcia

Acer Nitro 5 to dobrze znana już konstrukcja, która była również oferowana z procesorami Intel Core 10. generacji, dlatego mogliście mieć już okazję widzieć ją wcześniej. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, choć przy cenie 10 000 PLN można by się było spodziewać nieco lepszych materiałów niż zwykły plastik. Wygląda jednak na to, że Acer chciał zachować na tyle atrakcyjną cenę na ile to możliwe przy jak najlepszej konfiguracji więc kompromisy były nieuniknione.

Nie oznacza to też, że Nitro 5 jest źle wykonany. Plastik jest solidny, nic nie skrzypi, cała konstrukcja ma odpowiednią sztywność i mam tylko wrażenie, że otwory wentylacyjne od spodu mogłyby być nieco większe, bo muszą dostarczyć powietrze do dwóch turbin odpowiedzialnych za chłodzenie procesora i dedykowanego układu graficznego.

Klawiatura jak przystało na dosyć dużego notebooka jest pełnowymiarowa z blokiem numerycznym. Duży plus za klawisze strzałek, które również mają standardowe wymiary, a nie są jakoś dziwnie pomniejszone. Minus za umieszczenie przycisku włączania w bloku numerycznym, początkowo może to być trochę mylące. Skok klawiszy jest w porządku, ich dźwięk również nie irytuje, a pisanie jest całkiem przyjemne. Klawiatura jest oczywiście podświetlana. Touchpad natomiast został tutaj dorzucony tylko z konieczności, jest mały i raczej ciężki do użytkowania na dłuższą metę.

System chłodzenia takiego notebooka musi być wydajny dlatego Nitro 5 wyposażony jest w aż 4 wyloty ciepłego powietrza, dwa po bokach i dwa z tyłu. Wpłynęło to na układ portów, które znajdziemy tylko po bokach. Z lewej strony znalazło się miejsce na port LAN, dwa USB typu A oraz port audio. Z prawej strony mamy USB typu A i C oraz port HDMI w standardzie 2.0. Z tyłu natomiast jest tylko gniazdo zasilania.

Podobnie jak w innych tego typu notebookach, zawias matrycy jest tak skonstruowany aby nie zasłaniać wylotów powietrza. Z tego powodu ekran jest umieszczony dosyć wysoko nad klawiaturą. Nie mamy tutaj też specjalnie cienkich ramek, owszem te po boku mają mniej niż 1 cm, ale od dołu i góry jest znacznie szerzej. Nie jest to wada, choć pewnie wygląda to mniej nowocześnie na tle innych konstrukcji.

Zamontowana nad ekranem kamerka do wideo rozmów to bardzo miły dodatek, jednak nie jest najwyższej jakości. Ale dobrze, że jest bo coraz więcej notebooków dla graczy w pogoni za mniejszymi rozmiarami obudowy rezygnuje z tego rozwiązania.

Reasumując Acer Nitro 5 to całkiem nieźle wykonany notebook, ale na pewno nie wygląda na swoje 10 000 PLN. Nic w tym dziwnego, bo tego samego notebooka ze słabszą konfiguracją można kupić za niewiele ponad 4000 PLN. Jeśli szukacie czegoś co robi większe wrażenie, to musielibyście wydać nieco więcej, ale nie będzie to miało przełożenia na wydajność komputera.

Acer Nitro 5 - ekran

Niestety oszczędności widać też w kwestii matrycy. Ekran o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości 2560x1440 to bardzo dobry wybór dla notebooka z GeForce RTX 3070, ale kontrast na poziomie 900:1 to niezbyt dobry wynik. Jest też duży problem z jasnością w dolnej części ekranu, która jest ciemniejsza od centralnego punktu nawet o ponad 15%. Maksymalna jasność też nie jest na najwyższym poziomie, to nieco ponad 300 nitów. Na pocieszenie zostaje odświeżanie 165 Hz, które pewnie ucieszy graczy lubujących się w szybkich strzelankach. Generalnie wyświetlacz pozostawia jednak sporo do życzenia.

Acer Nitro 5 - wydajność

Przejdźmy teraz jednak do kluczowej kwestii, czyli wydajności tego komputera. Procesor Intel Core i7-10800H z TDP ustawionym na poziomie 45 W pracuje domyślnie z taktowaniem 2,3 GHz, ale takich wartości raczej nie oglądamy. Pod obciążeniem jednego rdzenia powinien teoretycznie osiągnąć nawet 4,6 GHz, ale mi udało się zanotować "tylko" 4.5 GHz. Nieco gorzej wygląda to przy obciążeniu wszystkich rdzeni, po kilku minutach zegar spada do niespełna 3 GHz. Ryzeny będą miały zatem przewagę w testach wielowątkowych.

I tak faktycznie jest. O ile jeszcze przy obciążeniu jednego rdzenia procesor Intela nawiązuje walkę z Ryzenami z serii 5000, o tyle gdy do pracy zapędzimy wszystkie rdzenie to może się już znacznie gorzej. Niestety wydaje mi się, że część winy ponosi tutaj układ chłodzenia w Nitro 5, który nie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła tak dobrze jakbyśmy tego oczekiwali.

Wydajność w grach

Wiemy już na co stać układ NVIDIA GeForce RTX 3070 dlatego tutaj nie spodziewamy się wielkiego zaskoczenia, choć tutaj też trzeba wziąć pod uwagę kwestię chłodzenia. Przejdźmy zatem do wyników.

W 3DMarku wyniki są raczej zgodnie z oczekiwaniami. RTX 3070 wypada tak jak powinien, nieco lepiej niż w komputerach z nieco starszymi procesorami Intela. Znacznie jednak ustępuje RTX 3080 oraz Radeonowi RX 6800M.

Nie zmienia to jednak faktu, że w grach taki tandem jest wystarczający również w najnowszych tytułach i z powodzeniem pozwala na wykorzystania możliwości matrycy o odświeżaniu 165 Hz. Kilka wyników znajdziecie poniżej.

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 142 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie, RTX Off, DLSS Off) – 101 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie, RTX Off, DLSS On) – 149 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie, RTX On, DLSS Off) – 64 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie, RTX On, DLSS On) – 101 kl/s

Dysk SSD

Jak już wspominałem zamiast jednego, mamy tutaj dwa dyski SSD połączone w macierzy RAID 0. Nie jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, ale też raczej nie będzie ono oferowane w rynkowych wersjach tego komputera. Dostawca sprzętu do testów chciał po prostu zapewnić nam jak największą wydajność i to się faktycznie udało, bo transfery podczas odczytu sięgają nawet ponad 5000 MB/s.

Acer Nitro 5 - bateria

Bateria o pojemności niespełna 59 Wh nie wróży rekordowego czasu pracy. Przyznam szczerze, że to dosyć niespodziewane jak na notebooka o takich rozmiarach, gdzie konkurencja mieści przynajmniej 90 Wh. Z drugiej strony granie na baterii i tak jest mocno ograniczone pod względem wydajności, a mniejsza bateria to niższa waga urządzenia. Rezultaty nie są najgorsze, pod dużym obciążeniem energia zniknie z baterii w mniej niż godzinę, ale jeśli chcecie obejrzeć tylko film to spokojnie wytrzyma ponad 5 godzin.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) - 5h 43 minuty

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) - 5h 12 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) - 57 minut

Acer Nitro 5 - temperatury, hałas, pobór energii

Jeśli chodzi o temperatury podzespołów to nie jest najlepiej. Układ chłodzenia mimo, że całkiem pokaźny to nie do końca sobie radzi. Temperatury procesora pod obciążeniem potrafią przekraczać 90 stopni Celsjusza, a układu graficznego dochodzą do 78 stopni. Niestety maksymalna wydajność okupiona jest też sporym hałasem, który w szczytowych momentach sięga 50 dB.

Jeśli zaś chodzi o pobór energii, to w spoczynku jest to 16 W, gdy obciążymy procesor to jest to nawet 91 W. Maksymalny pobór energii odnotowujemy oczywiście w grach, gdzie potrafi on sięgnąć nawet 179 W, czyli na granicy możliwości zasilacza o mocy 180 W.

Acer Nitro 5 - podsumowanie

Acer Nitro 5 z procesorem Intel Core i7-10800H oraz układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop to bez wątpienia bardzo wydajna maszyna. W modelu, który testowaliśmy było ponadto jeszcze 32 GB pamięci RAM i dwa dyski SSD o pojemności 2 TB, więc nie ma tu miejsca na kompromisy. Przynajmniej pod tym jednym względem. Widać to również po wynikach wydajności, które są bardzo obiecujące, również na tle notebooków z procesorami AMD, które jak do tej pory spisywały się lepiej dzięki swojej przewadze konstrukcyjnej (litografia 7 nm zamiast 10 nm).

Niestety Nitro 5 ma też swoje bolączki związane z segmentem, do którego kierowany jest ten model. Plastikowa obudowa, matryca średniej jakości i mała bateria pozwalają na obniżenie kosztów, ale jeśli wieźmiemy pod uwagę, że taka konfiguracja to wydatek rzędu 10 000 PLN, to nie wygląda to już zbyt dobrze. Z drugiej strony gdybyście chcieli notebooka w podobnej konfiguracji, ale np. od Razera z aluminiową obudową, to cena byłaby pewnie o kilkadziesiąt procent wyższa. Każdy więc może wybrać to na czym zależy mu bardziej, a wybierając Acera Nitro 5 nie powinien narzekać na wydajność.

Acer Nitro 5

Orientacyjna cena: ~10000 PLN