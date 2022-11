Po rocznej przerwie z podwyżką abonamentu RTV, od nowego roku będą obowiązywały nowe - znacznie wyższe opłaty z tytułu posiadania radioodbiorników czy telewizorów. Jak wiemy, jest to ustawowy obowiązek spoczywający na obywatelach, jednak nie na wszystkich - są osoby, które są zwolnione z obowiązku uiszczania co miesiąc opłat za abonament RTV.

Abonament RTV - kto musi płacić?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV istnieje w Polsce od wielu lat, jednak to dopiero od dekady można zaobserwować proces karania obywateli za brak uiszczanych opłat z tego tytułu.

W 2012 roku, Poczta Polska ściągnęła z niepłacących obywateli 1,7 mln kar z tytułu zalegania z opłatami za abonament RTV, i w kolejnych latach kwota ta urosła do nawet 7,7 mln zł w 2019 roku. W roku 2020 widać spadek o połowę, co spowodowane było apelem Jacka Sasina o wstrzymanie egzekucji z uwagi na pandemię.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV wynosi obecnie 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV, wraz z którą trzeba opłacić też zaległe składki. Pamiętajmy jednak, że w powyższej tabelce są tylko ściągnięte kwoty i poza tym w zeszłym roku Poczta Polska wystawiła osobom, które nie płaciły abonamentu RTV aż 55 044 tytułów wykonawczych, a w tym roku - do 30 września: 39 765.

Niezadowolenie społeczeństwa zmuszanego do tego przykrego obowiązku nasiliło się już wcześniej, od kiedy to kasa mediów publiczne zaczęła być zasilana gotówką z budżetu państwa. W 2017 roku było to jeszcze 307 mln, ale już w ostatnich dwóch latach regularnie jest to kwota prawie 2 mld zł.

Do tego w ostatnim czasie nasiliły się działania Poczty Polskiej w zakresie ściągania zaległych opłat, do tego stopnia iż głos w tej sprawie zabrał w końcu Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego zaczęły wpływać skargi obywateli na nieuzasadnioną egzekucję należności przez Pocztę Polską.

Niemniej, obowiązek ten nadal istnieje i muszą go opłacać wszystkie gospodarstwa domowe (wyjątki w dalszej części) i firmy, które posiadają odbiornik radiowy lub/i telewizyjny. Co więcej, w myśl ustawy obowiązek ten obarczony jest zasadą domniemania korzystania z nich:

Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, gdzie odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika i winna wnosić opłaty abonamentowe. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Jaka jest wysokość takiego abonamentu RTV? W zeszłym roku i obecnym za posiadanie odbiornika radiowego trzeba było zapłacić 7,50 zł miesięcznie, a za odbiornik telewizyjny 22,70 zł. Od nowego roku jednak, opłaty te znacząco wzrosną i będą wynosiły odpowiednio 8,70 zł i 27,30 zł miesięcznie.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w latach 2020, 2021, 2022 i 2023 Odbiornik Odbiornik radiowy Odbiornik telewizyjny lub odbiornik telewizyjny i radiowy Rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok Miesięczny abonament 7,00 zł 7,50 zł 7,50 zł 8,70 zł 22,70 zł 24,50 zł 24,50 zł 27,30 zł

Kto jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat za abonament RTV

Tutaj też zerknijmy najpierw na liczby, w ubiegłym roku zwolnienie z opłat za abonament RTV dotyczyło prawie 4 mln osób.

Według ustawy o opłatach abonamentowych, zwolnione z obowiązku ich uiszczania są osoby:

z I grupą inwalidzką

całkowicie niezdolne do pracy

o znacznym stopniu niepełnosprawności

o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

które ukończyły 75 lat

które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną

niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia

spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111)

które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876)

bezrobotne

posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego

posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego

otrzymujące zasiłek dla opiekuna

Ponadto, na podstawie odrębnych przepisów obowiązek opłacania abonamentu nie dotyczy inwalidów wojennych i wojskowych. Zwolnienie tych osób z opłat następuje od nowego miesiąca, jeśli w poprzedzającym go miesiącu dopełniły formalności na Poczcie Polskiej - złożyły stosowne oświadczenie i udokumentowały jedno z powyższych uprawnień do zwolnienia z opłat.

