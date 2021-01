Na początek, aby nie być gołosłownym w tytule tego wpisu, zerknijmy na dane UKE dotyczące liczby numerów, które klienci przenosili pomiędzy operatorami przez ostatnie dwa lata.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2019 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 427930 368635 -59295 Play 526673 332660 -194013 Plus 273327 381083 107756 T-Mobile 305250 283425 -21825

Przez cały 2019 rok, Play stracił prawie 200 tys. klientów na rzecz konkurencji, co dawało średnio 50 tysięcy na kwartał.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 314878 361403 46525 Play 504256 255331 -248925 Plus 256883 329796 72913 T-Mobile 259541 220732 -38809

W 2020 roku z kolei, nie dość, że sytuacja się nie poprawiła to ubiegły rok Play zakończył na jeszcze większym minusie – prawie 250 tys. numerów, czyli ponad 60 tys. kwartalnie.

Nie sposób więc tych wyników nie połączyć z promocją w Play, która skierowana jest tylko do klientów przenoszących numer. Wszyscy ci klienci, którzy się na to zdecydują mogą liczyć na pół roku bez płacenie dowolnego abonamentu oraz rat za dowolnie wybranego smartfona.

Zasady promocji dla klientów indywidualnych są bardzo proste – wystarczy zmienić swojego obecnego operatora na Play i wybrać jeden z pakietów S, M, L lub HOMEBOX oraz podpisać umowę na 24 miesiące. Dzięki temu opłata będzie obowiązywała tylko za 18 miesięcy – a sześć rat zapłacimy za Ciebie! Taka sama zasada obowiązuje przy wyborze dowolnego smartfonu – zamiast 36 rat, do zapłaty zostanie tylko 30.

Coś Wam to przypomina? Tak, to już było, przynajmniej po części. Dwa lata temu podobną promocję Play miał z tym, że dotyczyła tylko wybranych smartfonów Samsunga i Play brał na siebie 9 miesięcy opłat za abonament i rat za smartfona.

Wtedy to naprawdę dobrze cenowo wyglądało, jak jest w tym przypadku? Sprawdziłem dla Was ceny w tej promocji za smartfona Xiaomi Mi 10T lite 5G 64 GB.

Aktualnie możemy go kupić również w dobrej promocji w oficjalnym sklepie Xiaomi za 1 199,00 zł lub w 20 ratach 0% po 59,95 zł.

Ceny Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB w abonamencie Play

Do porównania weźmiemy abonament „smatfonowy” Play SOLO L za 75 zł miesięcznie. Możemy w nim korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS, 70 GB transferu danych oraz za darmo przez pół roku z dostępu do Amazon Prime i Tidala.

Również przez pół roku nie płacimy tu abonamentu i rat za smartfona. W efekcie na start zapłacimy za Xiaomi Mi 10T lite 5G złotówkę na start i w 30 ratach po 30 zł, co daje nam 900 zł za samo urządzenie. Z kolei za abonament płacimy tylko przez 18 miesięcy.

Ceny Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB – Play Abonament Liczba rmiesięcy Telefon na start Rata Liczba rat Razem Play SOLO L 5G + Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB 75,00 zł 18 1,00 zł 30,00 zł 30 2 251,00 zł Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB w sklepie Xiaomi na raty 0% + Play na kartę 5G 35,00 zł 20 0,00 zł 59,95 zł 20 1 899,00 zł Różnica -352,00 zł

Porównałem ten koszt z opcją kupna tego smartfona w sklepie na raty 0% i kosztem oferty na kartę 5G w Play i różnica wynosi tu ponad 300 zł, czyli nieco więcej niż aktualna obniżka ceny za tego smartfona w sklepie Xiaomi Pamiętajmy też jednak, że w ofercie na kartę mamy tylko 20 GB transferu danych i brak bonusów, a w abonamencie aż 70 GB.

Ceny Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB w abonamencie Orange

No, ale mowa tu o przenoszeniu numerów od konkurencji, to sprawdźmy jeszcze ile zaoszczędziliby klienci największego konkurenta, czyli Orange po przejściu do Play.

Ceny Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB – Orange vs Play Abonament Liczba rmiesięcy Telefon na start Rata Liczba rat Razem Plan Mobilny 75 5G + Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB 75,00 zł 24 0,00 zł 47,00 zł 24 2 928,00 zł Play SOLO L 5G + Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB 75,00 zł 18 1,00 zł 30,00 zł 30 2 251,00 zł Różnica 677,00 zł

Rachunek jest prosty, prawie 700 zł przez cały okres umowy. Tak więc promocja dobra, pytanie tylko na ile będzie skuteczna? Tego dowiemy się już być może przy najbliższym raporcie kwartalnym UKE z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami.