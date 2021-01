VoLTE i WiFi Calling

O zaletach tych usług nie trzeba nikogo przekonywać, VoLTE (Voice over LTE) to lepsza jakość rozmów poprzez sieć LTE, szybsze nawiązywanie połączeń, a podczas już samych rozmów, nadal możemy korzystać z połączenia internetowego.

WiFi Calling/VoWiFi (Voice over WiFi) z kolei to realizacja połączeń z wykorzystaniem dostępu do sieci WiFi, co pozwala na przykład dzwonić z zagranicy do Polski, na polskie numery bez dodatkowych kosztów. Przydatne to jest również w kraju, gdzie mamy słabą jakość sygnału operatora, a możemy korzystać z połączenia internetowego przez WiFi.

VoLTE i WiFi Calling w Orange

Orange udostępnił dwie listy urządzeń wspierających, osobną dla VoLTE i osobną dla WiFi Calling.

Urządzenia w Orange wspierające VoLTE

Alcatel 1X 2019 Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE, iPhone SE 2020, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Watch 3, Watch 4, Watch 5, Watch 6, Watch SE Huawei Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 Pro, Mate 30 Pro, Mate 40 Pro, P Smart, P Smart Pro, P Smart Z, P Smart 2019, P Smart 2021, P10 Lite, P10, P20 Lite, P20, P20 Pro, P30 Lite, P30, P30 Pro, P40 Lite, P40 Lite 5G, P40 Lite E, P40, P40 Pro, P40 Pro+, LG G6 Orange, G7, G7 Fit, G8S, G8X, K10 2017 Orange, K11 (single SIM), K30, K40, K40s, K41S, K42, K50, K50S, K51S, K52, K61, Q6 Orange, Q7 (single SIM), Q60, V40, Velvet (5G), Wing Orange Dive 71, Neva Link Samsung A3 2017, A5 2017, A6, A6+, A7 2018, A9, A10, A20e, A21s, A40, A41, A42 5G, A50, A51, A51 5G, A70, A71, A80, J3 2017, J4+, J5 2017, J6, J6+, J7 2017, S6, S6 EDGE, S7, S7 EDGE, S8, S8+, S9, S9+, S10e, S10, S10 Lite, S10+, S20, S20 5G, S20 FE 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 Lite, Note 10+, Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra 5G, XCover 4, XCover 4S, Xcover Pro, Z Flip, Z Flip 5G, Fold, Z Fold 2 5G, Watch, Watch Active 2, Watch 3 Sony Xperia 1, Xperia 1 II, Xperia 5, Xperia 5 II, Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia 10 II, Xperia XA2 Orange, Xperia L4, Xperia XZ2 Orange, Xperia XZ3 Orange, Xperia XZ Premium Orange Xiaomi Mi 9 SE, Mi 10

Urządzenia w Orange wspierające VoWiFi

Alcatel 1X 2019 Apple Apple Watch 3, Apple Watch 4, Apple Watch 5, Apple Watch 6, Apple Watch SE, Apple iPhone 5s, Apple iPhone SE, Apple iPhone SE (2020), Apple iPhone 6, Apple iPhone 6 Plus, Apple iPhone 6S, Apple iPhone 6S Plus, Apple iPhone 7, Apple iPhone 7 Plus, Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone X, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XR, Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max LG LG G6 (Orange), LG G7, LG G7 Fit, LG G8s, LG G8X, LG Wing, LG K10 2017 (Orange), LG K11 Single SIM, LG Q6 (Orange), LG Q7 Single SIM, LG Q60, LG V40, LG Velvet (5G), LG K30, LG K40, LG K40s, LG K41S, LG K42, LG K50, LG K50S, LG K51S, LG K52, LG K61 Samsung Samsung Galaxy A3 2017, Samsung Galaxy A5 2017, Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy A6+, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A21S, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy J3 2017, Samsung Galaxy J4+, Samsung Galaxy J5 2017, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy J6+, Samsung Galaxy J7 2017, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 EDGE, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 EDGE, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy XCover 4, Samsung Galaxy XCover 4s, Samsung Galaxy XCover Pro, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Sony Sony Xperia L4, Sony Xperia XZ Premium Orange, Sony Xperia XA2 Orange, Sony Xperia XZ2 Orange, Sony Xperia XZ3 Orange, Sony Xperia 1, Sony Xperia 1 II, Sony Xperia 5, Sony Xperia 5 II, Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia 10 II Huawei Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart 2021, Huawei P Smart, Huawei P Smart Pro Huawei P Smart Z, Huawei P20, Huawei P20 Lite, Huawei P20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ Xiaomi Xiaomi Mi 10

VoLTE i WiFi Calling w Play

Play podobnie jak Orange rozbił listę na dwie części.

Urządzenia w Play wspierające VoLTE

Honor Honor 20, Honor 20 Lite, Honor 9X Huawei Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei P Smart Pro, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart Z, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max LG LG G7 Fit, LG G7 ThinQ, LG G8s ThinQ, LG G8x ThinQ, LG K11 Dual, LG K40, LG K40S, LG K50, LG K50S, LG Q6, LG Q60, LG Q7 Dual, LG V30, LG V40 Motorola Motorola G7, Motorola G7 Power Samsung Samsung Galaxy J3 2017, Samsung Galaxy J5 2017, Samsung Galaxy J7 2017, Samsung Galaxy A5 2017, Samsung Galaxy J4+, Samsung Galaxy J6+, Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy A6+, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy Xcover 4, Samsung Galaxy Xcover 4s, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note8, Samsung Galaxy Note9, Samsung Galaxy Note10, Samsung Galaxy Note10+, Samsung Galaxy Fold Sony Sony Xperia 10, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ3, Sony Xperia 1, Sony Xperia 5

Urządzenia w Play wspierające VoWiFi

Apple Apple iPhone 6, Apple iPhone 6s, Apple iPhone 7, Apple iPhone 7 Plus, Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone SE, Apple iPhone X, Apple iPhone XR, Apple iPhone XR 64GB, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS 64GB, Apple iPhone XS MAX, Apple iPhone 11 128GB, Apple iPhone 11 256GB, Apple iPhone 11 64GB, Apple iPhone 11 PRO 256GB, Apple iPhone 11 PRO 512GB, Apple iPhone 11 PRO 64GB, Apple iPhone 11 PRO MAX 256GB, Apple iPhone 11 PRO MAX 512GB, Apple iPhone 11 PRO MAX 64GB, iPhone 12 128GB, iPhone 12 256GB, iPhone 12 64GB, iPhone 12 Pro 128GB, iPhone 12 Pro 256GB, iPhone 12 Pro 512GB, iPhone 12 Pro Max 128GB, iPhone 12 Pro Max 256GB, iPhone 12 Pro Max 512GB, iPhone 12 mini 128GB, iPhone 12 mini 256GB, iPhone 12 mini 64GB, iPhone SE (2020) 128GB, iPhone SE (2020) 256GB, iPhone SE (2020) 64GB CAT CAT S61 Honor Honor 9X Huawei Huawei Mate 20 Lite, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate 40 Pro 5G, Huawei P smart 2019, Huawei P smart 2021, Huawei P smart Pro, Huawei P smart Z, Huawei P30, Huawei P30 Lite, Huawei P30 PRO, Huawei P40 PRO, Huawei P40 Pro+, Huawei P40 lite, Huawei P40 lite E, Huawei Y6p, Huawei Y6s LG LG G6, LG G7 Fit, LG G7 ThinQ, LG G8X ThinQ Dual Screen, LG G8s ThinQ, LG K10 (2017), LG K10 LTE Dual (2017), LG K11 Dual, LG K40, LG K40S, LG K41S, LG K42, LG K50, LG K50s, LG K51S, LG K52, LG K61, LG K8 (2017) + Watch Style, LG K8 Dual (2017), LG K9 Dual, LG Q6, LG Q60, LG Q7 Dual, LG V30, LG V40 ThinQ, LG V60 ThinQ 5G, LG Velvet, LG Wing 5G, LG X power2 Motorola Motorola moto g7, Motorola moto g7 power OPPO OPPO A31, OPPO A52, OPPO A53, OPPO A91, OPPO Reno4 Lite, OPPO Reno4 Z 5G, Oppo Reno4 Pro 5G Realme Realme 6i, Realme X50 5G Samsung Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy A6+, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy J3 (2017), Samsung Galaxy J4+, Samsung Galaxy J5 (2017), Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy J6+, Samsung Galaxy J7 (2017), Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note10 Lite, Samsung Galaxy Note8, Samsung Galaxy Note9, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 512GB, Samsung Galaxy S10 lite, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Xcover 4, Samsung Galaxy Xcover 4s, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G Sony Sony Xperia 1, Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia 5 II + WF-1000XM3, Sony Xperia L4, Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ3, Xiaomi Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T 5G, Xiaomi Mi 10T 5G 8GB, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Xiaomi Mi 10T lite 5G, Xperia 1 II + WH-XB900N

VoLTE i WiFi Calling w Plus

Plus z kolei sporządził jedną listę urządzeń wspierających zarówno VoLTE jak i WiFi Calling.

Urządzenia w Plus wspierające VoLTE i VoWiFi

Samsung Galaxy A10, Galaxy A20e, Galaxy A21s, Galaxy A40, Galaxy A41, Galaxy A50, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A5 2017, Galaxy A8, Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A7, Galaxy A80, Galaxy A9, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Galaxy Xcover 4, Galaxy Xcover 4s, Galaxy Xcover Pro, Galaxy S10 Lite, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S20, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy J3 2017, Galaxy J4+, Galaxy J5 2017, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 2017, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 5G. Sony Xperia 1 II ZTE Axon 11 5G LG K50s, Velvet, K61, K51s, K41s, K42, K52, Wing

VoLTE i WiFi Calling w T-Mobile

W przypadku T-Mobile również mamy jedną listę dla obu usług z zaznaczeniem przy niektórych modelach o dostępności tylko jednej z tych usług.

Urządzenia w T-Mobile wspierające VoLTE i VoWiFi

Alcatel ALCATEL U5 (5044Y), ALCATEL 1X 2019 Apple APPLE IPHONE 5C (TYLKO VOWIFI), APPLE IPHONE 5S (TYLKO VOWIFI), APPLE IPHONE SE (A1723), APPLE IPHONE 6 (A1586), APPLE IPHONE 6 PLUS (A1524), APPLE IPHONE 6S (A1688), APPLE IPHONE 6S PLUS (A1687), APPLE IPHONE 7 (A1778), APPLE IPHONE 7 PLUS (A1784), APPLE IPHONE 8 (A1905), APPLE IPHONE 8 PLUS (A1897), APPLE IPHONE SE (A1723), APPLE IPHONE X (A1901), APPLE IPHONE XR, APPLE IPHONE XS MAX, APPLE IPHONE XS, APPLE IPHONE 11 (A2221), APPLE IPHONE 11 PRO (A2215), APPLE IPHONE 11 PRO MAX (A2218), APPLE IPHONE SE (A2296), APPLE IPHONE 12 (A2403), APPLE IPHONE 12 PRO (A2407), APPLE IPHONE 12 MINI (A2399) CAT CAT S61, CAT S62, CAT B35, DUAL SIM, VOLTE/VOWIFI HTC HTC U11 (TYLKO VOLTE), HTC DESIRE 12+ (TYLKO VOLTE) Huawei HUAWEI P SMART 2020, HUAWEI P40, HUAWEI P40 LITE, HUAWEI P40 PRO, HUAWEI Y5 2019, HUAWEI Y6 2018, HUAWEI P SMART (FIGO) DUAL SIM, HUAWEI MATE 10 PRO, HUAWEI P10, HUAWEI P10 LITE (WAS-L01), HUAWEI P20 (EMILY), HUAWEI P20 LITE, HUAWEI P20 PRO, HUAWEI P9 LITE 2017 (TYLKO VOLTE), HUAWEI Y6 2017 (TYLKO VOLTE), HUAWEI NOVA (TYLKO VOLTE), HUAWEI MATE 20, HUAWEI P SMART 2019 (POTTER), HUAWEI Y5 2018, HUAWEI Y6 2019, HUAWEI P30 LITE, HUAWEI P30, HUAWEI P30 PRO, HUAWEI MATE 30 LITE, HUAWEI MATE 40 LITE, HUAWEI P SMART Z (STARK-LX1), HUAWEI Y5 2019, HUAWEI P20 LITE 2019 (SEINE), HUAWEI NOVA 5T (YAL-L21), HUAWEI Y6S (JAT-L41) Lenovo LENOVO MOTO G8 POWER LITE (BLACKJACK), LENOVO MOTO G8 POWER LG LG V6, LG H870 G6 (TYLKO VOLTE), LG K10 2018 (TYLKO VOLTE), LG M700N Q6 (TYLKO VOLTE), LG K30 (X320EMW), LG K40, LG VELVET (LM-G900EM) Motorola MOTOROLA MOTO ONE ACTION (TROIKA), MOTOROLA MOTO E5+, MOTOROLA MOTO G 5G PLUS, MOTOROLA MOTO G6, MOTOROLA MOTO E5 PLAY, MOTOROLA MOTO G7 POWER, MOTOROLA MOTO G7 PLAY MP Tech MPTECH HAMMER ENERGY 18X9, MPTECH HAMMER ENERGY Nokia NOKIA 2.3 (TA-1206), NOKIA 3.1 (TA-1063), NOKIA 9 PUREVIEW (BEHOLDER), NOKIA 5.1, NOKIA 8110 (TYLKO VOLTE), NOKIA 1 PLUS, NOKIA 5.1 PLUS PANDA, NOKIA 4.2 PANTHER, NOKIA 9 PUREVIEW, NOKIA 6.2 STARLORD, NOKIA 9 PUREVIEW (BEHOLDER) (TA-1087), NOKIA 2.2 (TA-1188), NOKIA 5.3 (TA-1234), NOKIA 2720 FLIP BEATLES (TA-1175) ONEPLUS ONEPLUS 8 PRO (IN2023), ONEPLUS 8 (IN2013), ONEPLUS 7T PRO (HD1913) OPPO OPPO RENO 4 Z 5G, OPPO RENO4 PRO 5G (MUFASA), V/V/5G Samsung SAMSUNG G980F GALAXY S20, SAMSUNG G981B GALAXY S20 (5G), SAMSUNG G985F GALAXY S20+, SAMSUNG G986B GALAXY S20+ (5G), SAMSUNG G988B GALAXY S20 ULTRA (5G), SAMSUNG SM-A415F GALAXY A41, SAMSUNG SM-G770 GALAXY S10 LITE, SAMSUNG SM-N770 GALAXY NOTE 10 LITE, SAMSUNG N980F GALAXY NOTE 20, SAMSUNG N985F GALAXY NOTE 20 ULTRA, SAMSUNG N981B GALAXY NOTE 20 (5G), SAMSUNG N986B GALAXY NOTE 20 ULTRA (5G), SAMSUNG SM-805FN GALAXY A80, SAMSUNG G398F GALAXY XCOVER 4S, SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960F, SAMSUNG GALAXY S9+ SM-G965F, SAMSUNG A310F GALAXY A3 2016, SAMSUNG A320F GALAXY A3 2017, SAMSUNG A510F GALAXY A5 2016, SAMSUNG A520F GALAXY A5 2017, SAMSUNG A530F GALAXY A8, SAMSUNG G390F GALAXY XCOVER 4, SAMSUNG G920F GALAXY S6, SAMSUNG G925F GALAXY S6 EDGE, SAMSUNG G928F GALAXY EDGE PLUS, SAMSUNG G930F GALAXY S7, SAMSUNG G935F GALAXY S7 EDGE, SAMSUNG G950F GALAXY S8, SAMSUNG G955F GALAXY S8+, SAMSUNG GALAXY A8 2018, SAMSUNG J330F GALAXY J3 2017, SAMSUNG J530F GALAXY J5 2017, SAMSUNG SM-N950F GALAXY NOTE 8, SAMSUNG A750FN GALAXY A7, SAMSUNG A920F GALAXY A9 2018, SAMSUNG J415N GALAXY J4+, SAMSUNG J610FN GALAXY J6+, SAMSUNG G970F GALAXY S10E, SAMSUNG G973F GALAXY S10, SAMSUNG G975F GALAXY S10+, SAMSUNG G780F GALAXY S20 FE 4G, SAMSUNG SM-805FN GALAXY A80, SAMSUNG G398F GALAXY XCOVER 4S, SAMSUNG N970F GALAXY NOTE10, SAMSUNG N975F GALAXY NOTE10+, SAMSUNG SM-A715F GALAXY A71, SAMSUNG A515F GALAXY A51, SAMSUNG A217F GALAXY A21S Sony SONY XPERIA H8266, SONY XPERIA X, SONY XPERIA XA2, SONY XPERIA XZ, SONY XPERIA XZ1, SONY XPERIA XZ2, SONY XPERIA XZ2 COMPACT, SONY XZ PREMIUM, SONY XPERIA XZ3 (PF42 H8416), SONY I4113 XPERIA 10, SONY I4312 XPERIA L3 Xiaomi XIAOMI MI NOTE 8T (C3X), XIAOMI REDMI NOTE 10 LITE, XIAOMI MI NOTE 10 LITE (F4L), XIAOMI REDMI NOTE 7, XIAOMI REDMI 9, XIAOMI REDMI 9AT (C3LV), XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO, XIAOMI MI9 SE (D902), XIAOMI MI 10 T PRO, XIAOMI MI10T LITE (J17), XIAOMI REDMI 7A, XIAOMI MI10 5G

Powyższe zestawienie urządzeń wspierających VoLTE czy VoWiFi sporządzone zostało na podstawie list udostępnionych na stronach operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile. Niemniej patrząc po najnowszych urządzeniach obsługujących 5G u każdego z operatorów jest to jak najbardziej aktualna lista.