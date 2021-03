A co jeśli smartfony Xiaomi przestaną być tanie?

Będziemy kontynuować proces optymalizacji kosztów produkcji urządzeń. Mówiąc szczerze, zrobimy wszystko by oferować klientom najlepsze ceny. Czasami jednak, w niektórych przypadkach, będziemy musieli przenieść część wyższych kosztów na konsumenta.

Każda firma może spróbować przeczekać trudny okres i przenieść podwyższone koszty na siebie licząc na to, że sytuacja niedługo się poprawi. Każda też w którymś momencie dotrze do granicy opłacalności, której przekroczyć nie może i patrząc na ceny smartfonów Xiaomi, tak konkretna firma może mieć do niej bliżej niż konkurencja.

To oczywiście niezbyt optymistyczny scenariusz, ale jeszcze w tym roku może się okazać, że smartfony Xiaomi również zdrożeją. Kluczowe jest jednak moim zdaniem jak ceny urządzeń będą kontrastować z konkurencją, bo skoro u każdego będzie drożej, to różnica zostanie zachowana i Xiaomi nie straci swojej pozycji. To może być rok, w którym wiele osób będzie musiało głębiej zastanowić się czego oczekuje od smartfona. Uwierzcie mi, większości użytkowników w zupełności wystarczy telefon za 1500-2000 złotych. Doradzałem ostatnio koleżance w zakupie smartfona podsuwając kilka bardzo dobrych cenowo propozycji. Ona jednak tak bardzo nasłuchała się o najdroższych, flagowych modelach, że w ogóle nie brała pod uwagę tańszych produktów. Kiedy jednak chwilę porozmawialiśmy i ustaliliśmy jak i do czego używa smartfona oraz czego po nim oczekuje – okazało się, że zamiast 4000 złotych może wydać 1500 i wciąż mieć więcej niż potrzebuje.

