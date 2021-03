Xiaomi przeszło długą drogę by stworzyć swój najlepszy smartfon. Recenzja Mi 11

Zanim pojawią się głowy że plotę głupoty i przecież jak to najlepszy skoro kosztuje 3,5 złotych to wyjaśnię. Mi 10 dało jasno do zrozumienia, że jeśli chcemy dostać od Xiaomi sprzęt naprawdę konkurujący z flagowcami, musi swoje kosztować. Wciąż jest to mniej niż z nowego flagowca życzy sobie Samsung, a myślę, że Mi 11 może śmiało z nim konkurować. Bo to naprawdę udany, wręcz świetny smartfon.

Wygląd i wykonanie Mi 11

Wykonanie premium i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Z obu stron dostaliśmy szkło, w dodatku jest to nowe Gorilla Glass Victus, liczę więc na to, że smartfon będzie dobrze chroniony. Bardzo podobają mi się delikatne zagięcia ekranu, które robią świetny efekt optyczny, a jednocześnie nie sprawiają że przypadkiem naciskam coś krawędzią dłoni, jak to chociażby miało miejsce serii Galaxy Note. Niebieska wersja kolorystyczna ślicznie odbija promienie światła, tył jest matowy, więc aż tak bardzo nie zbiera odcisków palców. Wyspa na aparaty odstaje, to fakt, ale zaprojektowano ją ciekawie, finezyjnie, nie jest po prostu brzydkim czarnym klocem. Podoba mi się, nadaje smartfonowi nieco charakteru.