Różnica jest ogromna, a zgodnie z oczekiwaniami to właśnie systemy awaryjnego hamowania odgrywają w tej redukcji sporą rolę. Samochody wyposażone w taki system, który obecnie staje się już standardem w nowych modelach, redukują liczbę wypadków spowodowanych najechaniem na tył o 45%, w porównaniu do aut bez tych systemów. I nawet jeśli nie działają one w 100% niezawodnie, to jednoznacznie widać, że mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa, bo najechanie na tył to niemal 1/3 wszystkich kolizji i wypadków we Włoszech.

Systemy bezpieczeństwa nie usypiają czujności kierowcy

Co ciekawe to samo badanie przeczy również teorii, jakoby kierowcy jeżdżący samochodami „napakowanymi” elektroniką byli mniej uważni, niż Ci którzy jadą zwykłym autem. Okazuje się, że nawet jeśli wykluczymy z puli wypadki, którym mogły zapobiec systemy awaryjnego hamowania, to auta z systemami ADAS i tak uczestniczyły w 13% mniej kolizjach, niż te bez tych systemów. Nie jest to może duża różnica, ale na tyle istotna aby obalić ten całkiem powszechny punkt widzenia. Pełną ocenę wpływu tych rozwiązań na liczbę wypadków na drogach poznamy pewnie dopiero za kilka lat, ale wygląda na to, że jesteśmy na nomen omen dobrej drodze.

źródło: ACI via Autokult