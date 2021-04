Dexter wraca z 9. sezonem

Stacja Showtime powoli dawkuje nam informacje na temat nowego sezonu Dextera, ale wreszcie pojawił się dłuższy teaser (30 sekund) i ujawniono przybliżoną datę premiery. 9. sezon, na który będzie składało się 10 odcinków zostanie wyemitowany w jesiennej ramówce Showtime, czyli prawdopodobnie na przełomie września i października. Niestety wszyscy przyzwyczajeni do tego, że w serwisach VOD pojawiają się pełne sezony, będą pewnie musieli pogodzić się z faktem, że nowa historie będzie nam dawkowana raz w tygodniu.

Dexter był bez wątpienia jednym z popularniejszych seriali w pierwszej dekadzie tego wieku. Z powodzeniem można go wymienić obok takich historii jak Lost, Prison Break czy 24, ale jak każdy serial, który miał kilka sezonów, miał swoje wzloty i upadki. Widzowie szczególnie narzekali na zakończenie całej serii (aż mi się przypomniała Gra o Tron), ale w tym razem scenarzyści będą mieli szansę zatrzeć złe wrażenia. Miejmy tylko nadzieje, że się to uda.

Jeśli nie znacie historii Dextera Morgana, to już śpieszę wam z wyjaśnieniem. Główny bohater całej serii jest technikiem kryminalistycznym. Jest najlepszy w badaniu miejsc zbrodni i szukaniu śladów, które wskażą winowajców. Jednocześnie jest też seryjnym zabójcą, który jednak ma swój kodeks. Zabija tylko osoby, które dopuściły się morderstwa, i którym jest to w stanie udowodnić. Często sam wymierza sprawiedliwość i wie jak to zrobić, aby nie dać się złapać. Na przestrzeni 8 sezonów musiał jednak mierzyć się z wieloma wymagającymi przeciwnikami i nie zawsze wszystko szło po jego myśli.