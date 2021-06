8 nieoczywistych urządzeń, w których WiFi okazało się przydatne

WiFi to jeden z najważniejszych wynalazków naszych czasów. Bezprzewodowa sieć zmieniła nasze życie, uwalniając nasze urządzenia od niewygodnych kabli, a nas od drogiego i czasochłonnego ciągnięcia kilometrów instalacji. Umożliwiło też rozwój technologii potrzebnych do w miarę prostej „budowy” inteligentnego domu, którego stworzenie tylko przy pomocy kabli byłoby koszmarem. Dzięki temu WiFi zaczęło trafiać do urządzeń, których jeszcze parę lat temu byśmy o posiadanie interfejsu sieciowego nie podejrzewali. Gdzie się sprawdziło?