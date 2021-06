Aby nadać nieco lepszy kontekst tej opowieści to muszę nakreślić wam warunki w jakich do tej pory pracowałem. Poza ewidentną pracą zdalną na rzecz Antyweba, gdzie codziennie pojawia się jeden mój tekst, pracuje także w dużej zachodniej korporacji w pełnym wymiarze godzin. Mój szef nawet przed pandemią miał bardzo liberalne podejście do pracy zdalnej, a umowa zawarta z pracodawcą pozwalała świadczyć 50% czasu pracy z domu. Dlatego pandemia nie wywołała u nas trzęsienia ziemi, ot po prostu przestaliśmy przychodzić do biura na te kilka dni w miesiącu. To jednak uwypukliło korzyści jakie z tego wynikają. Gdyby mój szef kazał mi teraz wrócić do biura to miałbym dla niego przynajmniej 7 argumentów przeciwko tej decyzji.

1. Oszczędności

Biuro, w którym pracowałem znajduje się ~25 km od mojego domu, więc codzienna podróż w obie strony to 50 km. Tygodniowo to 250 km, a w miesiącu około 1000 km. Zakładając spalanie 7l/100 km mamy 70 litrów paliwa, które kosztuje miesięcznie 385 PLN (5,5 PLN/l). Miałem to szczęście, że pracodawca pokrywał znaczną część kosztów dojazdu, ale nie każdy ma tak dobrze. Konieczność korzystania z komunikacji międzymiastowej byłaby tańsza, ale też znacznie bardziej czasochłonna. Praca z domu eliminuje konieczność dojazdów i pozwala zaoszczędzić spore kwoty, nie wspominając już nawet o amortyzacji/zużyciu samochodu.

2. Brak konieczności podróży do pracy

Brak konieczności podróży do pracy wiąże się też z oszczędnościami czasu. Pracując od 8:00 do 16:00, przynajmniej kolejną godzinę traciłem na jazdę samochodem. Czasami było to więcej, czasami mniej, wszystko zależało od natężenia ruchu. Ten czas można spożytkować znacznie efektywniej i lepiej. Poza tym tak jest po prostu bezpieczniej. Nie można demonizować, ale wypadki na drogach się zdarzają i nigdy nie wiesz, czy jednego dnia nie będziesz brał udziału w takiej sytuacji. Siedząc w domu jesteś znacznie bezpieczniejszy. Możesz też unikać podróży w niesprzyjających warunkach, szczególnie zimą, gdy drogi potrafią być bardzo śliskie, wszyscy jeżdżą ostrożnie, a czas jazdy niemiłosiernie się wydłuża. A jeśli jeszcze musicie skrobać rano szyby z lodu, to już w ogóle odechciewa się wychodzić z domu.

3. Mniejsze prawdopodobieństwo zarażenia SARS-Cov2

Tego argumentu nie można pominąć. Oczywiście teraz sytuacja jest znacznie lepsza i liczba nowych przypadków jest minimalna, ale w ostatnich miesiącach był czas kiedy w moim miejscu pracy notowano po 5-10 przypadków zarażenia tygodniowo. Pracując z domu udało mi się przez ostatni rok uniknąć zarażenia koronawirusem (a przynajmniej nie miałem nigdy żadnych objawów), a obawiam się, że w biurze mimo środków ostrożności, niebezpieczeństwo zarażenia było znacznie większe. W przypadku wielu osób dochodzi też ryzyko zarażenia podczas podróży do pracy w komunikacji zbiorowej. Tego argumentu nie da się podważyć.