7 powodów dla których warto kupić Realme 7 i Realme 7 Pro!

Realme 7 Pro ma natomiast inne asy w rękawie. Tamtejszy ekran jest odrobinę mniejszy (mowa o przekątnej 6,4″) — również oferuje rozdzielczość 1080×2400, ale oparty jest na innej technologii. Zamiast panelu LCD, projektanci zaserwowali mu AMOLED, który zaoferuje nieco żywsze kolory.

Niezależnie jednak od Waszego wyboru — ekrany pokryte są Corning Gorilla Glass 3, które zadbają o ochronę ekranu przed zarysowaniem i zniszczeniem!

Uchwyć każdą chwilę nim przeminie — po to masz aparaty w smartfonie!

Aparaty fotograficzne w smartfonie wielu użytkownikom już dobrych kilka lat temu zastąpiły podręczne kompakty. To żadna tajemnica, że najlepszym aparatem zawsze jest ten, który mamy przy sobie. A skoro ze smartfonami właściwie się nie rozstajemy, to właśnie za ich pomocą robimy lwią część zdjęć. Warto zatem zadbać o to, by były to urządzenia na których możemy polegać, a wykonane nimi fotografie cieszyły oko nie tylko na ekranie telefonu i w mediach społecznościowych, ale także nadawały się do wysokiej jakości wydruków, które na lata zagoszczą w domowych albumach. Oba modele mają takie same moduły aparatów — po cztery z tyłu i po jednym do selfie.

Zacznijmy może od tej ostatniej — mowa tutaj o szerokokątnej matrycy 16MP (f/2.1) która zapewni jasne zdjęcia nawet w średnio sprzyjających warunkach. Z tyłu zaś znalazły się cztery aparaty na każdą okazję. Główny obiektyw to szerokokątny (64MP, f/1.8). Kiedy trzeba uchwycić coś więcej — mamy do dyspozycji ultraszerokokątny (8 MP, f/2.3), a w pogotowiu czekają jeszcze obiektywy makro (2MP, f/2.4) oraz odpowiedzialny za głębię i pomagający stworzyć efekt rozmycia tła (2MP f/2.4). A jeżeli zdjęcia to dla Was trochę za mało, to warto mieć na uwadze, że Realme 7 oraz Realme 7 Pro pozwolą także nagrywać świetnej jakości filmy, nawet w rozdzielczości 4K!

Naładuj szybko i działaj dalej

Akumulatory we współczesnej elektronice to od lat jej słaby punkt. Oszczędne podzespoły i duże akumulatory (5000 mAh w Realme 7 oraz 4500 mAh w Realme 7 Pro) zapewniają cały dzień wygodnej pracy. Ale czasem zdarza się tak, że o kilku godzinach spokoju możemy tylko pomarzyć — trzeba więc szybko naładować smartfon i ruszać dalej. Tutaj nie stanowi to większego problemu. Realme 7 wspiera szybkie ładowanie 30W, które pozwoli w raptem 26 minut naładować urządzenie do 50%, zaś 65 minut wystarczy by wskaźnik baterii wypełnił się całkowicie, licząc od zera! W przypadku Realme 7 Pro czas ten jest o ponad połowę krótszy. 65-watowe ładowanie pozwoli ekspresowo napełnić smartfon życiem. Od zera do 50% naładujemy go w raptem… dwanaście minut! Pełne ładowanie — od zera do 100% to kwestia 34 minut. Szybko, prawda?