Powiecie, że wdrażane właśnie 5G w Polsce jest jeszcze w wersji NSA (non-standalone), a więc nie funkcjonuje samodzielnie, tylko w oparciu o dotychczasową technologię LTE. Niemniej, Plus nieco inaczej od pozostałych operatorów rozwiązał tę kwestię technologicznie, więc można sprawdzić osiągi ich 5G bez ryzyka, że obarczone będą błędem obciążenia nadajników również przez użytkowników LTE.

Pozostali operatorzy do obecnego wdrożenia 5G wykorzystali własne zasoby częstotliwości 2100 MHz z technologią Spectrum Sharing, która pozwala na współdzielenie zasobów zarówno przez użytkowników korzystających z 5G, jak i LTE. Plus z kolei w technologii TDD w paśmie 2600 MHz zagospodarował dla 5G dodatkowy pas ruchu.

Działanie TDD można porównać do ruchu na nowoczesnej autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić – tak działa technologia FDD. Cyfrowy Polsat jako jedyny operator na polskim rynku używa technologii TDD zarówno w LTE jak i w 5G.