Ponad 5 mln ludzi w zasięgu sieci 5G Plusa. A to jeszcze nie koniec

Plus ze swoją siecią 5G wystartował w maju bieżącego roku. Była ona dostępna w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Jak się wtedy sprawowała? Przeczytacie o tym w naszym tekście Jak działa sieć nowej generacji? Testujemy 5G w Warszawie. Do listopada udało się uruchomić kolejne nadajniki w wielu miejscach Polski, co pozwala na dotarcie do 5,2 mln ludzi, którzy mogą już korzystać z sieci 5G oferowanych przez Plusa. Operator stale rozwija swoją infrastrukturę i rozszerza zasięg nowej sieci. W przyszłym roku Plus ma posiadać ponad 1700 nadajników 5G.

5G Plusa. W jakich miejscowościach skorzystacie z szybkiej sieci?

Lista miejscowości, w których Plus udostępnia sieć 5G zmienia się regularnie. W chwili obecnej dostępna jest ona w kilkudziesięciu miejscach w Polsce w 14 województwach.

Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G Plusa:

województwo dolnośląskie : Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce

Szczegółowe informacje na temat zasięgu oraz mapkę 5G (oraz innych usług i technologii) znajdziecie na stronach Plusa.

Plus nie zamierza jednak zwalniać i już zapowiada rozszerzenie dostępności sieci 5G i wykorzystaniu dodatkowych częstotliwości i technologii. Ruch ten ma pozwolić m.in. na wzmocnienie pozycji lidera 5G w Polsce i dać większej liczbie klientów dostęp do szybkich transmisji danych w większej liczbie miejscowości — tych większych i mniejszych. Operator ma ambitne plany. W przyszłym roku w zasięgu sieci 5G 2600 MHz TDD znaleźć się ma ponad 150 miast, miasteczek i wsi, a to przełoży się na ponad 11 mln mieszkańców naszego kraju.

5G Plusa. Promocja dla abonentów chcących skorzystać z nowych technologii

Nie korzystaliście jeszcze z 5G i chcecie sprawdzić możliwości nowej sieci i interesuje was oferta Plusa? Warto się pospieszyć i skorzystać z promocji. Kto do początku stycznia wybierze dowolny abonament, ma otrzymać dostęp do sieci 5G na cały okres umowy. W ofercie znajduje się kilkanaście urządzeń ze wsparciem 5G — macie możliwość kupienia flagowców, jak i modeli bardziej przystępnych cenowo. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronach Plusa.