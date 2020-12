Opłata pobierana jest jednorazowo przy aktywacji, a transfer danych przyznawany jest przez 3 miesiące po 40 GB na 30 dni. Mogą go aktywować klienci oferty Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush, wystarczy mieć aktywne konto i wystukać na klawiaturze kod *136*11*0060# lub aktywować promocję w aplikacji Mobilny Plus Online. Promocja potrwa aż do 31 stycznia 2021 r.

Promocja na urządzenia w Plusie

Czas na promocyjne ceny urządzeń w ofercie świątecznej Plus i wspomniany we wstępie cashback. Przy zakupie aż 15 smartfonów możecie liczyć na zwrot gotówki. W zależności od wybranego modelu, możemy otrzymać od 200 zł do 400 zł, do odbioru w bankomatach Euronetu.