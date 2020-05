Drugim etapem będzie objęcie zasięgiem 5G całej Warszawy oraz okolicznych miejscowości, gdzie ma powstać ponad 600 dodatkowych stacji 5G. Plan ma zostać w pełni wykonany w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Obiecywana jest lepsza stabilność połączenia, mniejsze opóźnienie w transmisji danych, dużo większa pojemność sieci oraz prędkość do 600 Mb/s.

W pierwszym etapie budowy sieci 5G zastosowaliśmy częstotliwość 2,6 GHz TDD o szerokości pasma 50 MHz. Pozwala to przesyłać na danej częstotliwości więcej danych przy większych szybkościach i objąć zasięgiem większy obszar szybkim transferem danych. Dzięki temu, więcej naszych Klientów będzie mogło cieszyć się nową jakością internetu. Częstotliwość 3,4-3,8 GHz będzie miała szersze pasmo 80 MHz i dlatego może osiągnąć wyższe szybkości, ale ma gorsze właściwości propagacyjne. A najważniejsze jest to, że nasze pierwsze 5G w Polsce na 2,6 GHz MHz TDD z szybkością do 600 Mb/s jest dostępne dla naszych klientów tu i teraz.