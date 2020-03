Pierwsze komercyjne wdrożenie sieci 5G w paśmie 2600 MHz TDD

Zanim jednak do tego dojdzie, już teraz będziemy mogli skorzystać z technologii 5G, dzięki pierwszemu komercyjnemu wdrożeniu sieci 5G w paśmie 2600 MHz TDD na nadajnikach Plusa. TDD, to najnowsza technologia znana z wdrożeń 5G w USA i Chinach, polegająca na wydzieleniu dodatkowego pasma dla użytkowników korzystających z urządzeń wspierających nową technologię. Nie będzie więc to tak jak w przypadku innych wdrożeń w Polsce i dzielenia pasma pomiędzy użytkowników korzystających z 4G i 5G, a realizacja transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink (dodatkowy pas na autostradzie).

Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus:

Działanie TDD można porównać do ruchu na nowoczesnej autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić – tak działa technologia FDD. Cyfrowy Polsat jako jedyny operator na polskim rynku używa technologii TDD zarówno w LTE jak i w 5G.

Trochę historii – droga od 2G do 5G w Plusie

Taki przełom w historii i znaczący skok w technologii telefonii komórkowej, to doskonała okazja do przypomnienia sobie jak do tego doszło. Plus miał swój znaczący udział w wielu dotychczasowych przełomach, warto je sobie więc przypomnieć.

Komercyjny start działalności operatora komórkowego Plus datowany jest na 1 października 1996 r., i co ciekawe, kilkudziesięciu, którzy świętowali wtedy ten debiut na polskim rynku pracuje u tego operatora do dziś. Już rok później Plus uruchamia rewolucyjną w tamtym okresie usługę wysyłania wiadomości SMS. Kolejny rok to premiera usługi roamingu i marki Simplus, która była pierwszą ofertą na kartę na rynku.

1999 rok, to pierwszy rok z internetem mobilnym w technologii WAP, ale już rok później to debiut usługi pakietowej transmisji danych – GPRS na częstotliwości 1800 MHz.

W 2002 roku w Plusie pojawia się usługa MMS, czyli rozbudowane o możliwość wysyłania multimediów usługa SMS, a w 2003 udostępniona zostaje technologia transmisji danych EDGE i dostęp do internetu w technologii WLAN.

Pierwsze oferty nielimitowanych rozmów, na początek w ramach własnej sieci pojawiają się w Plusie w 2005 roku. Po drodze pojawia się jeszcze w Plusie udostępnienie mobilnego internetu w ofertach na kartę w 2006 roku, premiera serwisu Muzodajnia w 2008 roku, czy płatności mobilne za usługi i towary w sieci – Płać komórką w 2009, a w 2010 roku Plus rozpoczyna testy transmisji danych w technologii LTE, by w 2011 roku jako pierwszy operator komórkowy w Polsce rozpocząć świadczenie usługi transmisji danych w tej nowej technologii LTE. Technologia ta została udostępniona użytkownikom oferty na kartę w 2013 roku.