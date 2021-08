Rosnący zasięg 5G w Polsce na nadajnikach naszych operatorów nie oznacza, że skorzystamy już z dostępu do nowej technologii wszędzie w naszym kraju. Więc najlepszym obecnie sposobem na jej przetestowanie w naszej lokalizacji jest skorzystanie z oferty na kartę.

W zasięgu każdego operatora - Orange, Play, Plus i T-Mobile możemy wykupić już ofertę na kartę z dostępem do 5G. Sprawdźmy dziś w jakich cenach i w jakiej zawartości.

5G w ofercie na kartę w Orange

W ofercie na kartę w Orange z dostępem do 5G możemy skorzystać z jednego pakietu - Bez limitu do wszystkich + 40 GB z 5G i Social Pass za 39 zł na 31 dni. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych, które można jeszcze zwiększyć do 50 GB.

Jeszcze w maju tego roku, aby uzbierać te 50 GB w ofercie na kartę Orange, trzeba było się nieco nagimnastykować. Według instrukcji jednego z naszych Czytelników trzeba było dokonać dwóch doładowań na kwotę 30 zł - 15 GB i 10 zł - 5 GB, by otrzymać za każde z nich po 5 GB bonusu za doładowanie online, razem 10 GB, co w połączeniu z transferem z pakietu - 20 GB, dawało nam 50 GB.

Od teraz nie będzie to już konieczne, Orange za samo doładowanie 40 zł, aktywację pakietu za 39 zł oraz usługi 5G i Social Pass daje z automatu 40 GB, a za doładowanie online przysługuje teraz 10 GB, nie jak wcześniej 5 GB. Razem wychodzi nam więc 50 GB, już bez kombinacji.

Podejrzewam, że to z uwagi właśnie na te kombinacje Orange uprościł ten proces użytkownikom, bo w tabelce doładowań nie ma zawartego bonusu za doładowanie 40 zł, więc najwyraźniej zsumowali bonus za te dwa wspomniane wcześniej doładowania za 30 zł i 10 zł w jedno oraz podwoili bonus za doładowanie online.

5G w ofercie na kartę w Play

Play ma w ofercie dwa pakiety w ofercie na kartę z dostępem do 5G - SOLO XL oraz SOLO XXL NEXT, oba z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS za 35 zł i 45 z transferem danych odpowiednio 40 GB i 50 GB, czyli podobnie jak w Orange.

Warunkiem otrzymania takiego transferu jest aktywacja pakietów w Play24.

5G w ofercie na kartę w Plus

W zasięgu sieci 5G Plusa mamy najwięcej możliwości skorzystać z oferty na kartę. Dwie identyczne dostępne są w ofercie na kartę w Plus i w subamarce Plush. Za cenę 40 zł miesięcznie (przez pierwszy miesiąc połowę taniej) możemy w obu przypadkach aktywować pakiet z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości i 35 GB transferu danych - 20 GB z pakietu i 15 GB z doładowania kwotą 40 zł.

Inną opcją w zasięgu sieci 5G Plusa jest oferta na kartę w a2mobile. Mamy tu dwa pakiety z dużymi paczkami 50 GB i 100 GB za 44,90 zł i 59,90 zł miesięcznie.

Również w Lajt mobile mamy ofertę na kartę z dostępem do 5G Plusa, ale największy pakiet z 10 GB wydaje się zbyt mały na dobre przetestowanie nowej technologii.

5G w ofercie na kartę w T-Mobile

W T-Mobile z dostępu do 5G skorzystamy w jednym z pakietów oferty na kartę - Bez limitu XL.

Kosztuje on 39 zł miesięcznie i zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych - 20 GB z pakietu + 20 GB bonusu za doładowanie kwotą 39 zł. Dodatkowy bonus to wliczona w cenę usługa Supernet video w jakości HD.

Podsumowanie w tabelce

Usługi/Oferty Play T-Mobile Orange Play Plus Plush a2mobile a2mobile nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak tak tak tak tak tak tak nielimitowane wiadomości SMS/MMS tak tak tak tak tak tak tak tak transfer danych 40 GB 40 GB 50 GB 50 GB 35 GB 35 GB 50 GB 100 GB dostęp do 5G tak tak tak tak tak tak tak tak opłata miesięczna 35,00 zł 39,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 44,90 zł 59,90 zł

Jak widać najtańszą ofertę na kartę z dostępem do 5G ma obecnie Play, a najdroższą a2mobile, ale za to z największą paczką danych. Pozostałe oferty kosztują 40 zł i oferują limit od 35 GB do 50 GB transferu danych w miesiącu.