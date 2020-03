Przejdźmy już do ostatniego roku 2019, już w całościowym ujęciu. Łącznie przez cały ubiegły rok przyjęli aż 77 902 numerów oddając zaledwie 16 164, co dało im roczny bilans na poziomie 61 738 numerów na plusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2019 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 27901 28827 926 Multimedia Polska S.A. 399 12567 12168 INEA 198 6795 6597 Vectra S.A. 275 12826 12551 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 3140 12721 9581 VikingCo Poland Sp. z o. o. 2654 9176 6522 Netia S.A 72182 37005 -35177 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 25094 70134 45040 Razem Netia 9863 Lycamobile 4451 2074 -2377 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 1594 14482 12888 OTVARTA Sp. z o.o. 297 8119 7822 PREMIUM MOBILE S.A. 16164 77902 61738

To nie może być przypadek, skoro przyjmują najwięcej numerów, to świadczy o tym, że mają super, mega tanią ofertę, a skoro klienci nie odchodzą to jest to najlepszy operator wirtualny. Sprawdźmy więc, co mają takiego w tej ofercie.

Oferta Premium Mobile

W kwestii wyjaśnienia, Premium Mobile działa na nadajnikach Plusa, nie działa u nich roaming w UE wg RLAH, czyli jest dodatkowo płatny oraz nie mają dedykowanej oferty dla firm, a jedynie dla klientów indywidualnych.

Oferta Premium Mobile FreedomPL Freedom1 Freedom2 Freedom3 Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne 0,29 zł/min 0,29 zł/min nielimitowane nielimitowane Wiadomosci SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS 0,29zł 0,29zł nielimitowane nielimitowane Transfer danych 3 GB 10 GB 20 GB 30 GB Abonament 16,70 zł 19,90 zł 24,70 zł 29,70 zł

Mogą oni wybierać spośród czterech planów. Dwie najtańsze taryfy za 16,70 zł i 19,90 zł zawierają nielimitowane połączenia komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS oraz odpowiednio 3 GB i 10 GB transferu danych.

Tu rzeczywiście są najtańsi na rynku, ale są lepsze oferty w ujęciu całościowym – operator Otvarta ma plan za 13,99 zł z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, wprawdzie z płatnymi wiadomościami SMS/MMS, ale z 11 GB transferu danych, które można przeznaczyć na komunikację tekstową przez komunikatory. Z kolei w Lajt Mobile mamy pakiet za 17,99 zł, czyli tylko nieco drożej niż najtańszy w Premium Mobile, ale zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 4 GB transferu danych.

Dwa droższe plany za 24,70 zł i 29,70 zł zawierają już pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz transfer danych na poziomie odpowiednio 20 GB i 30 GB. Tutaj znowu możemy znaleźć lepsze oferty, zarówno w Otvarta, na przykład plan za 17,99 zł z nielimitowymi rozmowami do wszystkich i nielimitowanymi wiadomościami SMS oraz 21 GB transferu danych czy pakiet za 28,99 zł z nielimitowymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz 31 GB transferu danych. Natomiast w Lajt Mobile bezkonkurencyjny w tym zakresie cenowym jest plan za 19,99 zł z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych.

Pakiety internetowe w Premium Mobile

Premium Mobile to nie tylko abonamenty komórkowe, ale i dwa pakiety na domowy internet mobilny. Pierwszy, FreedomNET Dom za 49,90 zł z transferem danych 100 GB w dzień oraz dodatkowym pakietem 200 GB do wykorzystania w nocy pomiędzy 1:00 a 8:00. Drugi plan internetowy dla mniej wymagających użytkowników to FreedomNet 25 za 24,70 zł z 25 GB transferu danych w miesiącu.

Są najtańsi i najlepsi w tym segmencie? Nie, znowu znajdziemy korzystniejsze oferty u konkurencji. Lajt Mobile ma taki sam pakiet 300 GB (100 GB w dzień i 200 GB w nocy) za 39,99 zł, czyli 10 zł taniej, a Otvarta za 44,99 zł, czyli 5 zł taniej.

Niemniej to Premium Mobile notuje najlepsze wyniki przy przenoszeniu numerów, klienci u nich zostają mimo, że konkurencja ma lepsze oferty i działa na tych samych nadajnikach. Być może ten ich program Ambasador robi robotę, w którym to wypłacają po 80 zł za każdego nowego poleconego klienta, ale to tylko pomysł na przyciągnięcie klientów, a przecież oni zostają, bo relatywnie mało numerów oddają co kwartał. Tak więc zagadka pozostaje nierozwiązana, przynajmniej dla mnie.

