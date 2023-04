Mówi się, że 3 kwietnia 1973 r. wykonano pierwszą rozmowę z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Choć Motorola DynaTAC 8000X do sprzedaży trafiła 11 lat później, to właśnie z jej pomocą udało się nawiązać połączenie bezprzewodowe z Nowego Jorku do New Jersey.

Smartfon, jaki jest, każdy widzi - ekran dotykowy, kilka przycisków i szereg aparatów fotograficznych z tyłu i z przodu. To by było na tyle. Nikt nie myśli o tym w jaki sposób udaje się nawiązać połączenie telefoniczne, ani w jaki sposób łączymy się z internetem. Wszystko działa, wszystko jest natychmiast i z niemal każdego miejsca na ziemi (tam gdzie jest dostęp do sieci). Jednak pół wieku temu tego typu rozmowy były tylko możliwe w filmach i serialach. Kto pamięta pierwszego Star Treka, ten pewnie doskonale wie, w jaki sposób komunikowała się załoga USS Enterprise. I to właśnie inspiracje ze świata sci-fi były motorem napędowym wielu firm, które za cel postawiły sobie stworzenie urządzenia umożliwiającego bezprzewodową komunikację na odległość. Pierwszy telefon komórkowy świętuje swoje 40. urodziny, jednak pierwsza rozmowa telefoniczna przy jego pomocy wykonana została 10 lat wcześniej.

Jednym z pierwszych projektów tego typu był prototyp stworzony przez amerykańską firmę Bell Labs w 1973 roku. Urządzenie to ważyło około 2,5 kg i wymagało połączenia z siecią przewodową za pomocą przystawki. Jednak pierwsza rozmowa telefoniczna z wykorzystaniem telefonu komórkowego przeprowadzona została z innego urządzenia, za które odpowiadała firma Motorola. 3 kwietnia 1973 r. z telefonu Motorola DynaTAC 8000x wykonano pierwsze takie połączenie. Nawiązał je Martin Cooper, nazywany dziś ojcem telefonii komórkowej. Zadzwonił on do... swojego rywala w branży, Joela Engela z Bell Labs informując go o swoim sukcesie. Cooper dzwonił z Nowego Jorku, Engel przebywał w tym czasie w swoim biurze w New Jersey, gdzie pracował nad stworzeniem systemu komórkowego. Co ciekawe, Engel był głównym architektem systemu AMPS (Advanced Mobile Phone System) i dzięki współpracy Belle i Motorola stał się pierwszym systemem komórkowym na świecie.

50 lat minęło. Pierwsza rozmowa telefoniczna pół wieku temu

Źródło: Mobile Phone Museum

Jednak do wprowadzenia DynaTAC 8000x na rynek Motorola musiała poczekać 10 lat. Firma uzyskała zgodę od Federalnej Komisji Łączności (FCC) w 19883 r. a telefon do sprzedaży trafił rok później. Urządzenie ważyło 790 gramów i kosztowało wówczas niecałe 4000 dolarów. Miało kształt dużej, nieporęcznej cegły z anteną wypuszczoną na górze. Był to pierwszy telefon komórkowy, który oferował możliwość wykonywania połączeń głosowych. Motorola DynaTAC 8000X nie oferowała innych funkcjonalności, które dzisiaj są standardem w smartfonach. O dostępie do internetu można było tylko marzyć choć zapewne marzeń tych jeszcze nie było. Podobnie jak nie było aparatu fotograficznego, odtwarzacza muzyki, czy jakiejkolwiek gry czy aplikacji.

Pierwszy telefon służył wyłącznie do jednego - dzwonienia. A jego bateria, w zależności od źródeł historycznych, pozwalała na prowadzenie rozmów przez 30-60 minut. Już wtedy było to jednym ze znaczących postępów technologicznych. Motorola DynaTAC 8000X z racji swojej ceny był niedostępny dla lwiej części ludzi. Wykorzystywany był przede wszystkim do komunikacji biznesowej. Jednak jego wprowadzenie na rynek zapoczątkowało rewolucję w branży telekomunikacyjnej i stało się kamieniem milowym w historii rozwoju telefonii komórkowej.

Brak kabla i możliwość rozmawiania na zewnątrz zapoczątkował długą historię, która trwa już 50 lat. Na tamtejsze telefony możemy patrzeć z góry - obecnie smartfony oferują tak dużo, że chyba nikt nie wyobraża sobie powrotu do lat 80. ubiegłego wieku. Choć trzeba przypomnieć, że era smartfonów, jakie znamy obecnie, rozpoczęła się stosunkowo niedawno - w latach 2000. choć i już na przełomie wieków pojawiały się na rynku urządzenia, które można było nazwać pierwszymi smartfonami.

Stock Image from Depositphotos