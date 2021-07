5 rzeczy które straciliśmy w smartfonach. Której najbardziej żałujecie?

Jednym z uroków pracy jako bloger technologiczny jest to, że znajomi (i nieznajomi) co jakiś czas przychodzą z prośbą o to, by pomóc im w wyborze telefonu. Jest to oczywiście zawsze bardzo przyjemne, móc komuś pomóc, jednak jest to też zadanie dosyć trudne, ponieważ tacy ludzie zazwyczaj nie do końca wiedzą, czego dokładnie chcą od urządzenia i używają swojego poprzedniego smartfonu, jako jedynego punktu odniesienia (co jest jak najbardziej zrozumiałe). Jednak świat technologii się zmienia i co z tego, że jeszcze 4 lata temu jakaś funkcja była na topie, skoro teraz nie ma jej już w żadnym urządzeniu. Bardzo mocno zwróciłem na to uwagę, gdy pomagałem mojej znajomej dobrać następcę jej flagowca sprzed 5 lat – zauważyłem wtedy jak wiele funkcji, które były dla niej ważne w tamtym smartfonie, dziś po prostu nie występuje w przyrodzie, bądź też trzeba przygotować sporo świec, by ich poszukać. Warto więc przyjrzeć się, jakie funkcje/moduły odeszły od nas na przestrzeni lat.

Czytnik linii papilarnych na pleckach

Jest to jedna z tych rzeczy, której brak w dzisiejszych smartfonach uwiera mnie chyba najmocniej. Przez lata sposoby odblokowywania smartfona zmieniały się wielokrotnie, ale żadna metoda nie była dla mnie tak dobrym połączeniem wygody, szybkości i bezpieczeństwa jak właśnie czujnik na pleckach. Niestety, dziś praktycznie niemożliwe jest znalezienie nowego smartfona z przyzwoitą specyfikacją, który ma czytnik właśnie tam. Z jednej strony popularyzacja OLEDów w niższych klasach cenowych sprawia, że coraz więcej urządzeń ma czytnik zatopiony w ekranie, a te, które nie mają dostają takowy w przycisku power. Oba rozwiązania mają swoje zalety, ale dla mnie nic nie jest w stanie równać się właśnie z czytnikiem z tyłu.