5 nośników z dużym potencjałem, które okazały się porażką

Jeżeli chodzi o formy przechowywania i przenoszenia danych, to pomimo dosyć krótkiej historii komputerów (w porównaniu do historii przenoszenia informacji w ogóle) ludzkość dorobiła się zaskakującej wręcz liczby nośników przechowujących cyfrowe informacje. Sława niektórych z nich przetrwała dłużej niż ich okres użyteczności, a niektóre znikły w mroku dziejów niemal tak szybko jak się pojawiły. Co sprawiło, że niektóre pomysły miały wszystkie elementy potrzebne do odniesienia sukcesu, a mimo tego rynek nie tylko o nich zapomniał, ale najczęściej nawet nie zauważył ich istnienia? Dziś postaram się to zgadnąć, przyglądając się pięciu wybranym nośnikom.

DVD Audio

Jeżeli kiedyś przeszukiwaliście sklepowe półki w poszukiwaniu ciekawych płyt z muzyką, być może natrafiliście na muzykę nagraną nie na CD, ale na DVD. Nie, to nie zapis live z koncertu, ale po prostu alternatywny nośnik dla plików audio. Dzięki znacznie większej pojemności płyta ta zawierała dużo więcej informacji. Oprócz miksu stereo mógł na niej znajdować się także miks dla zestawu 5.1, a także różne częstości próbkowania, aż do 192 kHz. Można by więc uznać, że jest to świetny nośnik dla hardcorowych fanów wysokiej jakości audio.