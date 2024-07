5 aplikacji, które warto zainstalować przed wyjazdem na wakacje

Wybierając się na wakacje, warto zaopatrzyć się w aplikacje ułatwiające pobyt w obcym miejscu. W związku z tym, że wciąż mamy sezon wyjazdów, przygotowałem dla was listę aplikacji, z którymi warto się zaznajomić przed wyruszeniem w drogę.

Wybierasz się na wakacje za granicę?

Czas leci nieubłaganie. Mamy już końcówkę lipca, a co za tym idzie, wakacje zbliżają się ku końcowi wielkimi krokami. Duża część osób wykorzystuje ten okres do wyjazdów ze znajomymi, rodziną, czy drugą połówką.

W takich momentach warto pomyśleć o zaopatrzeniu się w konkretne aplikacje, które mogą okazać się kluczowe do zapewnienia nam komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy np. szybko sprawdzić pogodę, zarezerwować nocleg, czy znaleźć restauracje w pobliżu. Aplikacji pomagających turystom, w szczególności za granicą jest ogrom. Z tej okazji przygotowałem dla was subiektywną listę oprogramowań, z którymi warto się zaznajomić.

Duolingo

Źródło: Duolingo

Przed wyruszeniem w podróż za granicę istotne jest zadbanie o znajomość języków obcych. Angielski to absolutne minimum, żeby dogadać się z osobami mówiącymi w innym języku, np. sprzedawcami z różnych części świata. Nie oznacza to jednak, że nie możemy poświęcić swojego wolnego czasu na doskonalenie się w różnych szczeblach językowych. W końcu wyjazd poza granicę Polski to idealny moment na sprawdzenie swoich umiejętności w terenie.

W samodzielnej nauce języków obcych może przydać się wam Duolingo, czyli jedna z najpopularniejszych aplikacji tego typu. Do tej pory skorzystało z niej ponad 500 mln użytkowników. Jest ona w pełni darmowa, co wiąże się oczywiście z koniecznością oglądania reklam. No, chyba że zdecydujecie się zapłacić za abonament.

Duolingo jest dostępne na urządzeniach mobilnych i w przeglądarce internetowej. Aby skorzystać z aplikacji, wystarczy tylko założyć konto. Na nim będą zapisywane postępy w nauce. Skoro już o niej wspomniałem, to wypadałoby wam wyjaśnić, na jakiej zasadzie dokładnie się ona opiera.

Wszystko opiera się na lekcjach, które składają się z zadań polegających na tłumaczeniu zdań między językami. Są też ćwiczenia pisania ze słuchu, wymowy, dopasowywania obrazków do słów oraz łączenia słówek w pary. Całość została skonstruowana w taki sposób, żeby przystosować użytkownika do wykorzystywania słownictwa w praktyce. Warto wspomnieć, że Duolingo oferuje obecnie naukę ponad 40 języków.

DeepL

Źródło: DeepL

Jakieś cztery lata temu, gdyby ktoś zapytał mnie o internetowego tłumacza wartego polecenie, to zapewne niestety zaproponowałbym takiej osobie Google Tłumacz. Z biegiem lat dostrzegam, jak dużo świat przede mną wtedy ukrywał. Moje podejście znacząco zmieniło się wraz z odkryciem DeepL. Aplikacji, która potrafi tłumaczyć teksty na język polski i odwrotnie. Przynajmniej tak prezentowało się moje doświadczenie ze wspomnianym oprogramowaniem.

Nie oszukujmy, ale na wczasach, zwłaszcza za granicą spotykamy różnych ludzi. Choć angielski zna naprawdę dużo osób, to nigdy nie mamy pewności, na kogo trafimy. To właśnie w takich momentach dobry tłumacz może okazać się jedyną możliwością na dogadanie się z drugą osobą.

Na przestrzeni lat DeepL pomógł mi pracować przy kilku mniejszych projektach, a także przy tłumaczeniu obszernych, kilkunastostronicowych dokumentów. Bo tak, wersja płatna o nazwie Pro, zapewnia dodatkowe opcje, takie jak tłumaczenie dokumentów w formatach PDF czy DOCS, a także podwyższoną ochronę prywatności.

DeepL dostępny jest jako aplikacja mobilna oraz wersja przeglądarkowa. Oprócz tłumaczeń oferuje funkcje wyboru różnych stylów językowych, integrację z innymi programami oraz możliwość edycji tekstu bezpośrednio w aplikacji.

Revolut

Źródło: Revolut

Revolut to taka aplikacja, która z jednej strony jest wygodna i bardzo elastyczna. Pozwala użytkownikom nie tylko zarządzać finansami przez aplikację mobilną, ale również kartą płatniczą oraz kontem internetowym. Zadajmy sobie jednak pytanie: czy to wszystko? Co właściwie stoi za tak ogromnym sukcesem Revoluta na całym świecie? Gdzie tkwi sekret? Spieszę z wyjaśnieniami.

Chodzi tu o możliwości dotyczące płatności online oraz w sklepach i lokalach na całym świecie. Za sprawą Revoluta zazwyczaj jest to możliwe przy niższych kosztach niż przy tradycyjnych kartach bankowych. Wszystkie transakcje są rozliczane po kursie międzybankowym, co oznacza najniższy możliwy kurs wymiany walut. Aplikacja pozwala również na bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie oraz wykonywanie międzynarodowych przelewów i wymianę 29 najpopularniejszych walut za pośrednictwem zaledwie kilku przycisków.

Wybieracie się w podróż za granicę i wiecie, że trochę wydacie? Moim zdaniem Revolut to aplikacja, która pozwoli wam uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Polak za granicą

Gdyby tylko istniała aplikacja, która ułatwiłaby człowiekowi wyjazd za granicę, informując go o wszystkich najważniejszych rzeczach związanych z podróżą… Cóż, na szczęście coś takiego powstało już kilka lat temu. Polak za granicą to łatwe w obsłudze oprogramowanie na telefon, które oferuje informacje dla podróżujących do wszystkich krajów świata. Zawiera dane dostępne wcześniej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Skorzystacie z niej w mObywatelu.

Dzięki niej można sprawdzić zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, dokumenty wymagane w danym kraju, listę potrzebnych szczepień, a także uzyskać dane kontaktowe do ambasad i innych placówek dyplomatycznych. Aplikacja dostarcza również informacji o ubezpieczeniu, kwestiach zdrowotnych, zasadach celnych i przepisach prawnych. Zawiera też bazę praktycznych wskazówek dotyczących lokalnej kultury, czy obyczajów. Wszystkie dane w usłudze są na bieżąco aktualizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tak więc użytkownicy nie muszą przejmować się przestarzałymi danymi. Polak za granicą jest całkowicie bezpłatnym wsparciem, do jego użycia wystarczy jedynie połączenie z internetem.

Weather Underground

Źródło: Weather Underground

Wychodząc z domu, zawsze warto sprawdzać pogodę, a w szczególności, gdy wybieramy się na wycieczkę. Weather Underground jest uznawana przez setki tysięcy użytkowników za najlepszą aplikację pogodową. Ma ponad 10 mln pobrań na Google Play, a średnia jej ocena to 4,8 gwiazdki. Aplikacja jest dostępna na różnych platformach, posiada także wersję przeglądarkową.

Weather Underground oferuje intuicyjny interfejs, szczegółowe i przejrzyste dane o:

opadach,

temperaturze,

zachmurzeniu,

wietrze,

ciśnieniu atmosferycznym

jakości powietrza

widoczności.

Aplikacja udostępnia nam również prognozę długoterminową do 10 dni w przód z podziałem na dni lub godziny. Ciekawą funkcją jest radar z mapą. Łączy się on z oficjalnymi stacjami meteorologicznymi IMGW oraz niektórymi prywatnymi stacjami.