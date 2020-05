4 najciekawsze muzea online w Polsce

Końcówka maja, dla wielu to sezon wycieczek krajoznawczych. Możliwość odwiedzenia wielu wyjątkowych, pięknych, a czasami przerażających miejsc. Niestety rok 2020 zapisze się w naszej pamięci inaczej niż zwykle. Do jego opisania użyjemy raczej słów takich jak: izolacja, kanapa, nuda, samotność. Praktycznie nie mamy możliwości odwiedzania ośrodków kultury, sztuki czy dziedzictwa narodowego. A co jeśli nie chcemy z tego wszystkiego rezygnować? Na to jest odpowiedź. Brzmi ona muzea online.

Postanowiłem przygotować zestawienie 4 najciekawszych muzeów online dotyczących położonych w Polsce. Dla jednych będzie to możliwość odświeżenia wspomnień, a dla innych okazja na pierwszy, tak bliski kontakt z pewnymi miejscami.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Zestawienie postanowiłem otworzyć czymś nietypowym, a mianowicie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Cały obiekt znajduje się w miejscowości Bóbrka na południu Polski.

Przyznam szczerze, że nigdy wcześniej nie słyszałem o tym miejscu, ale na pewno wybiorę się tam z rodziną, kiedy tylko sytuacja w kraju wróci do normy. Tymczasem pozostaje mi wirtualny spacer, a ten przygotowany jest naprawdę dobrze.

Możemy przejść dosłownie po całym obiekcie i zapoznać się z najważniejszymi miejscami. Nie jesteśmy ograniczeni do zewnętrznych części ponieważ możemy również wejść do budynków i obejrzeć poszczególne ekspozycje. A wszystko to za darmo i bez kolejek! Dodatkowo każda lokacja przygotowana została w technologii 360 stopni dzięki czemu możemy cieszyć się pełnią swobody i obejrzeć dosłownie całe muzeum.

Kopalnia Soli w Wieliczce

Miejsce, które pierwszy raz odwiedziłem na koloniach letnich lata temu i do którego bardzo chętnie wracam. Kopalnie Soli w Wieliczce mają w sobie coś wyjątkowego. Namiastka tego czegoś jest dostępna w ramach wirtualnego spaceru, na który możemy wybrać się tutaj.

Podobnie jak w poprzednim przypadku tak i tutaj nie możemy narzekać na jakość wykonania. Widać, że nic nie zostało pozostawione przypadkowi. Swoboda zwiedzania, możliwość przejścia całej ścieżki, pięknie dobrane scenerie i doskonałej jakości materiały. Dla chętnych istnieje możliwość obejrzenia wszystkiego na goglach VR. Niestety nie miałem okazji sprawdzić tego elementu, ale coś czuję, że w tej formie całość prezentuje się jeszcze lepiej.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Czas na odrobinę sztuki. Wydaje mi się, że każdy prędzej czy później powinien odwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie. Jego wirtualna wersja powinna być potraktowana raczej jako przedsmak i zachęta do odbycia tej wycieczki. Teraz z kolei to idealna forma, aby zapoznać się z niektórymi z ekspozycji.

Całość udostępniona w ramach programu Google Arts & Culture. Tutaj ważna uwaga. Wchodząc na stronę Muzeum Narodowego zostaniemy zasypani zdjęciami obrazów i innych dzieł sztuki. Oczywiście wygląda to bardzo dobrze, ponieważ są to fotografie wysokiej jakości, jednak czegoś brakuje. Aby lepiej obcować ze sztuką warto nacisnąć guzik „Wyświetlane jak w Street View”. Jedno kliknięcie dzieli nas od podziwiania wybranego dzieła bezpośrednio w muzeum. Dzięki temu możemy przyjrzeć się pracy z różnych stron, z bliska i z daleka. Google zrobiło naprawdę świetną robotę!

Muzeum Powstania Warszawskiego

Również to muzeum wykorzystuje możliwości Google Arts & Culture i wydaje mi się, że to najlepsze rozwiązanie. W tym obiekcie nie chodzi o oglądanie zdjęć poszczególnych eksponatów, tu chodzi o obejrzenie całych scenerii. Tam po prostu trzeba wybrać się na żywo, ale skoro nie można to spróbujmy wirtualnie.

Muzeum udostępnia swoje zbiory fotografii historycznych (imponujące i ogromne!) oraz możliwość przejścia się po wirtualnym obiekcie. Muszę jednak przyznać, że odbycie tej wycieczki osobiście, a wirtualnie są bez porównania. To nie wina przygotowania czy udostępnionych materiałów, bo te są doskonałe. Po prostu to miejsce ma wyjątkowy charakter i klimat.

Co dalej?

Prawda jest taka, że przedstawione przeze mnie przykłady to czubek góry lodowej. Przygotowując to zestawienie byłem zszokowany jak wiele obiektów obecnie udostępnia swoje zasoby online. Nie mówię tu tylko o wielkich i dobrze dofinansowanych miejscach. Nawet małe obiekty chcą się dzielić tym co mają do pokazania i w ten sposób zachęcić potencjalnych zwiedzających.

Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Zamkowe w Pszczynie czy Szlak Kościołów Drewnianych. To tylko przykłady obiektów, które nie są szeroko znane, a zapierają dech w piersiach. Warto okres tej izolacji spędzić na zgłębianiu naszej historii i sztuki i wynieść z tego wszystkiego coś pozytywnego.