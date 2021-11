ITD szykuje 39 nowych punktów odcinkowego pomiaru prędkości, mamy listę

Nowe fotoradary również na autostradach

CANARD nadzoruje obecnie w Polsce 30 lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości, ale docelowo chce aby było ich nawet 100, więc najnowszy przetarg to tylko kolejny krok w celu realizacji celu. 39 nowych lokalizacji zostało wytypowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Pomiar średniej prędkości na odcinkach o różnej długości będzie odbywał się na wszystkich rodzajach dróg, począwszy od dróg gminnych (DG), przez powiatowe (P), wojewódzkie (W), krajowe (K), a na autostradach skończywszy. Podstawowa lista obejmuje 39 lokalizacji, ale w razie gdyby nie w każdej z nich udało się zamontować potrzebny sprzęt, to przetarg przewiduje możliwość ich instalacji w jednej z 29 lokalizacji rezerwowych. Podstawowa lista prezentuje się tak jak poniżej.

Województwo Miejscowość Opis lokalizacji Kat. drogi Nr drogi DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Bierzów - Przylesie W 403 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km 000 m do 63 km 800 m W 251 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km 000m do 50 km 100 m W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 LUBUSKIE Sudoł - Radomia Sudoł - Radomia K 32 LUBUSKIE Chełmsko -Przytocznia 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) K 24 LUBUSKIE Motylewo-Łupowo pikietaż: 29+350 do 37+750 W 132 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany K A1 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m(bramka Viatoll)do 69 km 900m K S14 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 MAŁOPOLSKIE Węzeł Balice - Węzeł Rudno Węzeł Balice - Węzeł Rudno K A4 MAŁOPOLSKIE Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul.Partyzantów do ul.Kleparz P MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m W 719 MAZOWIECKIE Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Maz. Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Maz. W 579 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K S7 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 PODKARPACKIE Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Nisko ul. Sandomierska K 77 POMORSKIE Swarożyn A1 Peplin-Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m K A1 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców 28 W 902 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 ZACHODNIOPOMORSKIE Piecnik - Nieradz Piecnik - Nieradz K 10 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151

Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości - 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego, po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim i 1 na terenie województwa opolskiego. Przedsiębiorcy mają czas na złożenie swoich ofert do 16 grudnia 2021 roku, a gdy zostanie wybrana, mają 70 tygodni na realizację zlecenia. Tym samym może się okazać, że nowe punkty odcinkowego pomiaru prędkości pojawią się dopiero w 2023 roku. Lista rezerwowa obejmuje natomiast poniższe lokalizacje.

Województwo Miejscowość Opis lokalizacji Kat. drogi Nr drogi DOLNOŚLĄSKIE Jeleniów Kudowa Zdrój - Lewin Kłodzki K 8 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Wrocławska / Ziemowita / Wandy K 94 DOLNOŚLĄSKIE Piława Dolna DW 382 DOLNOŚLĄSKIE Gać DK 94 KUJAWSKO-POMORSKIE Bydgoszcz Jana Pawła II (od ul. Kujawskiej / obszar zabudowany) K 5 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 LUBUSKIE Stypułów pikietaż: 5+700 - 9+100 W 296 LUBUSKIE Międzyrzecz ul. Mieszka I od ogródków działkowychdo ul. Wrzosowej (Lidl) G ŁÓDZKIE Skierniewice Al. Rataja (Rondo Solidarności - Al. Rataja / Jana III Sobieskiego) K/W 70/705 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Rajec Poduchowny, Antoniówka, Siczki Rajec Poduchowny, Antoniówka, Siczki W 737 MAŁOPOLSKIE Bochnia Proszowska W 965 MAZOWIECKIE Nieporęt-Zielonka pomiędzy m. Nieporęt i Zielonka DW 631 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 PODKARPACKIE Gorzyce ul. Sandomierska 2-ul. Sandomierska 123 K 77 PODKARPACKIE węzeł Jasionka a węzeł Sokołów Małopolski Jasionka - Sokołów Małopolski S 19 PODLASKIE Baciuty -Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678 PODLASKIE Kamień - Osowy Grąd Kamień - Osowy Grąd K 8 PODLASKIE Dąbrowa Białostocka- Słomianka Dąbrowa Białostocka - okolice zjazdu m. Słomianka DW 673 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE S6 Węzeł Straszyn-A1 0+000 K S6 ŚLĄSKIE Bielsko-Biała Bystrzańska (na odcinku pomiędzy ul. Gołębią a ul. Osiedlową) W 942 ŚLĄSKIE Pszów Ks. Pawła Skwary 6 - Kusocińskiego 1 W 933 ŚLĄSKIE Mikołów Gliwicka (Malinowa - Oświęcimska) K 44 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Ochaby Małe/Skoczów K 81 ŚWIĘTOKRZYSKIE Włoszczowa ul. Wiśnowa od ul. Sportowej do ul. 1 Maja P 0227T ŚWIĘTOKRZYSKIE Ćmielów Sandomierska - Ostrowiecka W 755

Odcinkowy pomiar prędkości z limitem do 220 km/h

Funkcjonalności urządzeń muszą zapewnić m.in. możliwość rejestracji naruszeń na co najmniej trzech pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Systemy muszą wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu, wykonywać wysokiej jakości zdjęcia bez względu na porę dnia. Jak podkreśla GITD kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, jest możliwość wpłynięcia na zmianę zachowania kierowców i stosowania się przez kierujących do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka

Tylko w tym roku w 30 lokalizacjach, w których działa system odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowano już ponad 600 tys. przypadków przekroczenia prędkości. Wygląda więc na to, że wielu kierowców nadal ignoruje fotoradary, mimo, że każdy z nich jest wyraźnie oznaczony.

źródło: GITD / Zdjęcia