O tytuł mistrza świata w edycji 2020 Six Invitational (jeden z najważniejszych turniejów e-sportowych Rainbow Six Siege) będzie rywalizować szesnaście drużyn. Turniej odbędzie się w dniach 7-16 lutego w Montrealu w Kanadzie. Dzięki współpracy polskiego oddziału Ubisoft z Telewizją Polską, wszystkie dni meczowe Six Invitational 2020 będą transmitowane online za pośrednictwem kanałów Twitch, strony tvpsport.pl oraz aplikacji mobilnej wraz z polskim komentarzem. Kto za mikrofonem? Patryk „Kiks” Cieszyński, Karol „Alban” Pakosz oraz Maciej „Sebol” Majewski. Najważniejsze rozgrywki (ścisłe finały, które odbędą się w dniach 14-16 lutego) będą natomiast transmitowane transmitowane prosto ze studia TVP na ul. Woronicza 17 w Warszawie, a których fragmenty widzowie będą mogli oglądać także na antenie TVP SPORT.

Six Invitational to najdłuższe i najbardziej prestiżowe wydarzenie w świecie Rainbow Six Siege w ciągu całego roku. Niezmiernie cieszymy się, że w tej edycji możemy współpracować Telewizją Polską i pokazać nasz flagowy tytuł e-sportowy w najlepszym wydaniu u jednego z największych nadawców telewizyjnych w Polsce

– mówi Kamil Ściana z Ubisoft

Dokładny harmonogram rozgrywek wygląda następująco

7 – 9 lutego: Rozpoczęcie etapu grupy offline*. Dostępny na https://www.twitch.tv/rainbow6pl (tylko pierwszy mecz) i https://www.twitch.tv/sporttvppl. Początek transmisji o godzinie 16:00.

11-12 lutego: Odbędą się pierwsze dwa dni rundy pucharowej online*. Dostępne na https://www.twitch.tv/sporttvppl. Początek transmisji o godzinie 16:00.

14 lutego – 17 lutego: Ostatnie dwa dni rundy pucharowej oraz finały w miejscu imprezy. Dostępne na https://www.twitch.tv/sporttvppl, stronie tvpsport.pl oraz kanale TVP Sport (fragmenty). Początek transmisji o godzinie 17:30.

Imponująca jest pula nagród turnieju. Będzie to łącznie 3 miliony dolarów – złoży się na to 30% całych dochodów z przepustki bitewnej „Road to S.I. 2020”

Turniej to również dobra okazja by zapoznać się z informacjami o aktualizacjach gry w ramach 5. roku. Zorganizowane też zostaną specjalne panele, w trakcie których fani będą mogli posłuchać producentów gry oraz przedstawicieli sceny e-sportowej Tom Clancy’s Rainbow Six.

I jeszcze lista 16 zespołów, które wezmą udział w turnieju

Zwycięzcy Six Major Raleigh: Team Empire (Europa)

Zwycięzcy DreamHack Montreal: TSM (Ameryka Północna)

Finaliści Sezonu X Pro League: Giants Gaming (Azja-Pacyfik)

Finaliści Sezonu X Pro League: Wildcard Gaming (Azja-Pacyfik)

Finaliści Sezonu X Pro League: Rogue (Europa)

Finaliści Sezonu X Pro League: Natus Vincere (Europa)

Finaliści Sezonu X Pro League: FaZe Clan (Ameryka Łacińska)

Finaliści Sezonu X Pro League: Ninjas in Pyjamas (Ameryka Łacińska)

Finaliści Sezonu X Pro League: DarkZero Esports (Ameryka Północna)

Finaliści Sezonu X Pro League: Team Reciprocity (Ameryka Północna)

OGA PIT Minor: Team Liquid (Ameryka Łacińska)

Zakwalifikowani podczas europejskich eliminacji online: BDS esport

Zakwalifikowani podczas północnoamerykańskich eliminacji online: Spacestation Gaming

Zakwalifikowani podczas latynoamerykańskich eliminacji online: MIBR

Zakwalifikowani podczas eliminacji online na obszarze Azji-Pacyfiku: Fnatic

Specjalne zaproszenie: G2 Esports (Europa)



źródło: informacja prasowa