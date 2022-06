2,5 mln zł kary i rok więzienia. Piractwo się nie opłaca

20 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, Wydział II Karny, wydał wyrok w sprawie mężczyzny. który zajmował się nielegalnym udostępnianiem sygnału płatnych platform telewizyjnych (tzw. sharing internetowy). Z ustaleń Policji wynikało, że łączne straty, jakie poniosły firmy, szacowane były na kwotę około 6 mln złotych. Oskarżony, zgodnie z wyrokiem Sądu, musi zapłacić odszkodowanie pokrzywdzonym na łączną kwotę 2,5 mln zł. To firmy CANAL+ Polska S.A. oraz Cyfrowy Polsat S.A.

Przestępstwo sharingu polega na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu. W procederze sharingu biorą udział dawca - oferujący nielegalną usługę i biorca. To osoba, której udostępniana jest telewizja

Sprawca został dodatkowo skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł także dodatkowy środek karny. To podanie wyroku do publicznej wiadomości. Jego odpis (wraz z informacją o prawomocności) wywieszony będzie przez pół roku na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Mrągowie.

Sprawa trochę trwała. Sprawca został zatrzymany w grudniu 2019 roku - o czym informowała Policja Warmińsko-Mazurksa. Według ustaleń Policji, mężczyzna współpracował z innymi tzw. dawcami i wspólnie z nimi stworzył infrastrukturę służącą do nielegalnego udostępniania programów telewizyjnych metodą "sharingu internetowego". Mieszkaniec powiatu mrągowskiego od kilku lat udostępniał programy płatnych platform Canal+ i Cyfrowego Polsatu.

Zatrzymanej osobie przedstawiono zarzuty z art. 299§1 i §6 kk oraz z art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Na podstawie wniosku Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wobec zatrzymanego mężczyzny Sąd Okręgowy w Olsztynie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na miejscu zostały zabezpieczone serwery, sprzęt elektroniczny, ok. 30 kart abonenckich należących do platform CANAL+ i Polsat Box, a także kryptowaluty - 20 BTC (Bitcoin). Zabezpieczony sprzęt został przebadany przez biegłego. Pozwoliło to ustalić, że z serwerów i dostępu do nielegalnego streamu korzystało 600 biorców. Sam sprawca działał w okresie od października 2016 roku do grudnia 2019 roku.

Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Sąd na mocy art. 46. § 1 k.k. zasądził wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- Canal+ Polska S.A. kwoty 1 mln zł

- Cyfrowy Polsat S.A. kwoty 1,5 mln zł

Jest to najwyższa kwotą, jaką zasądzono w sprawach związanych z "sharingiem inetrnetowym". Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. W grudniu 2020 r. zapadł podobny wyrok. Oskarżony skazany został na 1 mln złotych odszkodowania za piractwo telewizyjne oraz rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

