25% ludzi ma nowy rozmiar ubrania. Przemysł rozrywkowy po epidemii

Jak ocenia www.sensortower, które zajmuje się badaniem aktywności w sklepach z aplikacjami, w 2020 roku zainstalowano na świecie 143 miliardy nowych aplikacji, o 25% więcej niż rok wcześniej. Ale nie aplikacjom poświęciliśmy najwięcej uwagi w zeszłym roku; jak można było przewidywać zwycięzcą tej kategorii jest telewizja (w różnych formach), której oddano 80 minut więcej tygodniowo niż rok wcześniej. Niewiele mniejszy wzrost dotyczył gier – wyniósł odpowiednio 60 minut. Słabo wypadła muzyka, której słuchanie zwiększyło się zaledwie o 5%, podczas gdy audiobooki i podcasty zgarnęły poważny wzrost o ponad 20%.

Zaskakująco dobrze wypadło analogowe źródło rozrywki: książka. Badania agencji Nielsen mówią, że w niektórych grupach wiekowych wzrost czytelnictwa wyniósł nawet 50%; co prawdaw mniejszym stopniu przełożyło się to na sprzedaż książek, najwyraźniej potencjalni czytelnicy byli przed epidemią wyposażeni w niemały stosik rzeczy do przeczytania, poza tym 18% nadrabiało braki lekturowe za pomocą ebooków. Szczegóły tych wyborów i zakupów są również ciekawe, ponieważ świadomość epidemii wpłynęła również na preferowane treści: kupowano znacznie więcej poradników i książek typu „zrób to sam”, wydawnictw edukacyjnych, książek dla dzieci i młodzieży, przy czym – zwłaszcza w odniesieniu do tych ostatnich – najchętniej wybierano teksty, które obiecywały raczej śmiech niż powagę. Gatunkowo dominował – nie mogło być inaczej – kryminał. Badania wskazują, że czytelnicy w czasie epidemii poszukiwali tekstu, który oferował pełne zanurzenie w fikcyjnym świecie – dlatego najlepsze było coś, co trzeba po prostu z uwagą śledzić. W tym nowym kontekście nieoczekiwany sukces odnotował brytyjski autor thrillerów, Peter May, który w 2005 roku napisał ponurą rzecz o Londynie całkowicie zablokowanym z powodu ptasiej grypy – co wówczas uznano za zbyt nieprawdopodobne.