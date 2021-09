3 tys. klientów jest z Plusem od 25 lat. Dziesięciu z nich dostało prezent o wartości 25 tys. zł

Dokładnie 1 października 1996 roku Plus rozpoczął świadczenie usług komórkowych w Polsce, tak więc już jutro będzie obchodził 25-lecie działalności w Polsce. Z tego tytułu dziś klienci tego operatora obdarowani zostali prezentami.

Zacznijmy od końca piramidy klientów Plusa, czyli tych, którzy są z nim od 1996 roku, a więc w zasadzie są to klienci, którzy zaczęli korzystać z usług Plusa od 1 października do końca 1996 roku i nieprzerwanie są z tym operatorem do dziś.

Jest ich dokładnie 3015 i wszyscy z nich otrzymali prezent w postaci bezpłatnego dostępu do muzycznego serwisu streamingowego TIDAL na okres 25 miesięcy (ten sam prezent otrzymają klienci Plusa, którzy obchodzą jutro urodziny)

Z kolei dziesięciu z nich, którzy są najdłużej z Plusem, czyli najbliżej okresu 25 lat zostaną nagrodzeni prezentem o wartości 25 tys. zł, uśredniając - tysiąc złotych za każdy rok. Bedą mieli do wyboru instalację fotowoltaiczną ESOLEO lub zestaw produktów i usług w postaci:

smartfon Samsung Galaxy S21+ 5G 256 GB

telewizor Samsung UHD 4K Smart TV 55 cali

dekoder EVOBOX STREAM II

router ZTE 5G

odpowiednie abonamenty (głosowy, telewizyjny, internetowy)

Dla wszystkich obecnych klientów, korzystających z abonamentów, ofert mix czy na kartę przygotowano pakiet bezpłatny pakiet internetowy 25 GB transferu danych. Aby z niego skorzystać wystarczy wysłać SMS-a z hasłem „25LAT” pod numer 80180.

Co dla nowych klientów? Od jutra do końca października podpisując nową umowę lub przedłużając obecną dostaną do wykorzystania przez 3 okresy rozliczeniowe pakiet 250 GB transferu danych. W tym wypadku będą musieli wysłać SMS-a o treści „250GB” pod numer 80123.

Natomiast, jeśli do tego będą chcieli dobrać smartfona, zakupią go z 25% zniżką. Ta promocja trwa od jutra do 17 października i obejmuje smartfona Samsung Galaxy A22 5G oraz Xiaomi POCO M3 Pro 5G, które po tej obniżce kosztować będą 749 zł.

Źródło: Plus.