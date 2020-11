10 aplikacji, które instaluję na każdym telefonie

8. Komunikacja miejska – Jakdojade

Tak się składa, że mieszkając w Warszawie w wiele miejsc można dojechać komunikacją miejską szybciej niż samochodem. Dlatego też bez aplikacji do sprawdzania połączeń się nie obejdzie. Jednak to nie to jest dla mnie najlepsze w Jakdojade. Dużo częściej korzystam z wbudowanej w aplikacji funkcji kupowania biletów. Od kiedy ona tam się pojawiła liczbę skasowanych biletów kartonikowych mogę policzyć na palcach jednej ręki.

9. Zakupy – OLX.pl

Każdy hobbysta przyzna, że jedną z najlepszych rzeczy, jakie przyniosła technologia, to możliwość łatwego kupna i sprzedaży używanego sprzętu. W moim przypadku na celowniku są rzeczy związane z muzyką – płyty, gitary, efekty czy osprzęt. W taki właśnie sposób dosłownie dwa dni temu wylądował u mnie Washburn na którego polowałem od dłuższego czasu i moim rytułałem już stało się sprawdzanie co jakiś czas, co pojawiło się w obserwowanych przeze mnie kategoriach.