Niestety, póki co te dodatki będą działać tylko w Stanach Zjednoczonych. Tak przynajmniej sugerowała prezentacja. Więc tutaj spory _smuteczek_, ale prawda jest taka, że nie jest to dla mnie szokująca wiadomość.

Dodatkowo Google Pay będzie dokładnie analizować nasze wydatki i pomoże nam je kontrolować. Wgląd do statystyk, wykazów, informacje o nadchodzących opłatach subskrypcyjnych czy alerty bezpieczeństwa w przypadku dokonania dużej płatności. Wszystko to ma zadbać o nasze bezpieczeństwo i pomóc nam oszczędzać.

Wyszukiwarka rusza do akcji

Ciekawą nowością jest wyszukiwarka, która zdaje się mieć ogromne możliwości. Po pierwsze możemy (ale nie musimy) dać jej naprawdę duże uprawnienia wliczając w to wgląd w rachunek bankowy.

Po drugie, możemy z nią „rozmawiać” w całkiem normalny sposób. Dla przykładu można wpisać „gas last month” albo „food last week” i Google Pay zaserwuje nam wydatki na benzynę z zeszłego miesiąca lub na jedzenie z zeszłego tygodnia (nie testowałem jeszcze w wersji PL). Żadnego filtrowania, po prostu kilka słów podane w dość naturalny dla nas sposób.

Oczywiście budzi to sporo wątpliwości, jeśli chodzi o prywatność, ale Google wydaje się podchodzić do tematu „jak nie Google” (a może ich zmusili?). Wszystko jest domyślnie wyłączone. Google Pay ma dostęp jedynie do absolutnie podstawowych rzeczy, które są niezbędne do płacenia za pomocą telefonu.

Jeśli chcemy włączyć opcję personalizacji (szeroki dostęp, podpowiadanie, wsparcie w wydatkach), to robimy to na początku tymczasowo. Taki okres próbny na 3 miesiące, po którym Google sprawdza, czy chcemy kontynuować.

Kiedy u nas?

Niestety nie podano żadnej informacji na temat tego kiedy wyjdzie to poza USA. Mam nadzieję, że szybko, bo uważam, że nowa wersja Google Pay prezentuje się świetnie i dostarcza naprawdę dużo wartości.