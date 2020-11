Zmierzch nielegalnej telewizji w Internecie? Ponad 1 milion złotych odszkodowania za piractwo

Mimo, że liczba usług z telewizją online stale rośnie, a ich oferty są coraz obszerniejsze, to w Sieci nie brakuje miejsc, które powstają z ręki osób do tego nieuprawnionych. Udostępnianie kanałów telewizyjnych przez Internet było popularne lata temu i obecnie sytuacja wcale nie jest całkowicie odmienna. Być może zmieniają się sposoby działania odpowiedzialnych za to osób, ale coraz częściej widzimy też bardziej zdecydowane działania właścicieli praw do transmisji oraz organów ścigania. O efektach ich działań słyszymy dość regularnie, a najnowsze wieści docierają do nas w sprawie mieszkańca powiatu krakowskiego, który został zatrzymany w marcu 2018 roku. Wtedy znaleziono także przy nim 180 tys. złotych w gotówce.

Udostępniał płatną telewizję przez Internet – zapłaci ponad 1 mln odszkodowania

Zakończony właśnie proces ujawnił, że zatrzymany zbudował całą infrastrukturę, która pozwalała mu przy użyciu serwerów, dekoderów i komputerów przesyłać przez Internet sygnał telewizyjny. Posiadał kilkadziesiąt kart abonenckich do odbioru płatnej, kodowanej telewizji, a za dalsze udostępnianie sygnału pobierał opłaty. Były one, oczywiście, znacznie niższe niż oficjalne ceny pakietów u operatorów. Oskarżonego uznanego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu – robił to działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – świadczył usługi niedozwolone przy użyciu uprzednio zaprojektowanych i przystosowanych przez siebie urządzeń niedozwolonych, umożliwiając osobom nieuprawnionym nielegalny dostęp do programów płatnych platform satelitarnych. Dotyczy to Cyfrowego Polsatu S.A. oraz CANAL+ Polska (wcześniej nc+).

Zasądzono obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

Cyfrowy Polsat S.A. kwoty 526.299,53 złotych

Canal+ Polska S.A. kwoty 526.299,53 złotych

To daje nam ponad 1,05 miliona złotych, a winny został skazany również na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech lat. Wspomniany wyrok jest prawomocny. W komunikacie prasowym C+ czytamy także, że zatrzymano jeszcze jednego podejrzanego, który również został prawomocnie skazany.

Przypomnę, że na początku października usłyszeliśmy o innej głośnej sprawie, gdzie wyrządzone przez winnego szkody wyznaczono odszkodowanie w wysokości 48 mln złotych. Jego strona internetowa, na której zarabiał na nielegalnym udostępnianiu treści, miała 300 tysięcy użytkowników. W kontekście opisywanej dzisiaj sprawy nie usłyszeliśmy natomiast, jak wielu klientów posiadał serwis zbudowany przez skazanego.

Zdjęcia: policja.pl