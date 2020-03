ZOSTANWDOMU i słuchaj podcastów od TokFM. Wszystko za darmo!

Nadchodzące dni będą trudne. Cały świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Zewsząd dochodzą zalecenia o obniżeniu aktywności międzyludzkiej co w obecnej sytuacje jest bardzo dobrym pomysłem. Tak powstała akcja #ZOSTANWDOMU. Kluczem do zakończenia tego kryzysu jest nie tyle wyeliminowanie wirusa co jego jak najszybsze opanowanie. Prawda jest jednak taka, że jest to dla nas trudne.

Nasze życie wiecznie pędzi. Praca, znajomi, obowiązki, hobby, rodzina… to wszystko powoduje, że w dużej mierze odwykliśmy od siedzenia w przysłowiowych czterech ścianach. Jednak teraz trzeba sobie przypomnieć jak to się robi. W akcje #ZOSTANWDOMU angażuje się coraz więcej podmiotów, celebrytów, sław, osób z pierwszych stron gazet.

Radio Tok FM również stara się pomóc i uprzyjemnić nam czas, który spędzimy w domu. Przyznaje się otwarcie, że sam bardzo chętnie skorzystam z akcji o którą chodzi. Podanie kodu #ZOSTANWDOMU da nam darmowy dostęp do całej bazy podcastów Tok FM na 30 dni. Oznacza to dostęp do blisko 80 tysięcy podcastów! To ogromna ilość wartościowych i niesamowicie ciekwych treści. Po prostu nie można przejść obok takiej okazji obojętnie. Jest wiele audycji, które mnie ominęły i które chętnie nadrobię.

Dokładną instrukcję jak i gdzie skorzystać z kodu znajdziecie tutaj.

Dlaczego #ZOSTANWDOMU jest ważne?

Ważne jest, aby wszyscy zrozumieli czemu tak wiele osób, firm i instytucji angażuje się w akcje #ZOSTANWDOMU. Ryzyko i zagrożenie, które niesie ze sobą koronawirus jest bezsprzeczne. Naszym najważniejszym zadaniem jest teraz jak najszybsze opanowanie zaistniałej sytuacji dlatego zostańmy w domu.

Każda osoba, która zostanie w domu chroni nie tylko siebie, ale też innych ludzi. Na całym świecie wdrażane są działania wyjątkowe, które mają ogromy wpływ na nasze i naszych bliskich życie. Nie będzie to łatwy okres dlatego każda akcja, która ułatwi przejście przez te trudne chwile jest godna pochwały. Czy cała ta sytuacja zakończy się szybko? Nie mnie to oceniać, jednak jestem przekonany, że czeka nas dużo, wręcz za dużo spokojnych wieczorów w domu. Warto wtedy posłuchać czegoś ciekawego.