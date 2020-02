Komitet Badań Radiowych (KBR) przygotował właśnie raport za 2019 rok, podsumowujący rynek radiowy w Polsce. Na początek zerknijmy na rys czasowy i słuchalność radio FM na przestrzeni ostatnich 4 lat.

Radio ogółem 2016 2017 2018 2019 Zasięg dzienny 72,0%

21,7 mln osób 71,5%

21,6 mln osób 72,4%

21,8 mln osób 72,2%

21,8 mln osób Zasięg tygodniowy 91,8%

27,7 mln osób 91,4%

27,6 mln osób 91,9%

27,7 mln osób 91,9%

27,7 mln osób Średni czas słuchania 270 min. 266 min. 272 min. 269 min.

Można powiedzieć, że od 2016 roku ani drgnie, nadal prawie 22 mln osób w Polsce słucha każdego dnia radia FM, co daje zasięg dzienny na poziomie 72,2%. Z kolei tygodniowo radio FM dociera aż do 92% populacji w Polsce, czyli do 27,7 mln osób. Średni czas słuchania? Prawie 5 (4,48) godzin dziennie!

Gdzie słuchamy radia FM? No może nie gdzie, to będzie później, ale co jest głównym źródłem sygnału do odsłuchiwania stacji radiowych w Polsce? Jeszcze kilka lat temu, w 2015 roku, kiedy nie badano jeszcze słuchalności radia FM przez internet (strony internetowe rozgłośni radiowych czy ich aplikacje mobilne na smartfonach), rozmawiałem z Dyrektorem Muzycznym Radia ESKA i zadałem mu pytanie dotyczące cyfryzacji radia w Polsce (DAB+), a ściślej mówiąc, dlaczego komercyjne rozgłośnie nie angażują się w ten proces. Otrzymałem taką odpowiedź:

Przepraszam, ale nie jestem upoważniony do składania deklaracji w kwestii uczestnictwa w tym projekcie. Mogę jedynie ograniczyć się do mojej osobistej refleksji. I nie zgodzę się z panem, że stacje komercyjne nie zauważają procesu cyfryzacji. Zauważamy od dawna. Proszę w prosty sposób znaleźć w sieci odpowiednią aplikację, zainstalować w swoim smartfonie i już. Dziesiątki stacji w zasięgu ucha. To jest realna, sensowna cyfryzacja i nie potrzeba do niej ogromnych publicznych pieniędzy, nie wspominając już o pieniądzach z kieszeni słuchacza na zakup odpowiednich odbiorników.

Na dziś rzeczywistość jest jednak taka, że nie widać tej cyfryzacji, ani przez internet ani w postaci odsłuchiwania stacji DAB+, 95% z nas słucha stacji korzystając z anten FM. Odsłuchiwanie przez internet deklaruje 8% Polaków, dekoder od kablówek czy platform satelitarnych – 3%, a DAB+ zaledwie 0,1%.

Miejsce słuchania

(zasięg w kwadransach) 2016 2017 2018 2019 W samochodzie 35,80% 35,80% 38,40% 41,6%

12,5 mln osób W domu 45,10% 43,10% 40,70% 37,5%

11,3 mln osób W pracy 12,90% 13,10% 13,80% 15,2%

4,6 mln osób W innym miejscu 6,40% 6,70% 7,40% 7,5%

2,3 mln osób Wszystkie miejsca 72,00% 71,50% 72,40% 72,2%

21,8 mln osób

Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, gdzie dokładnie słuchamy radia FM? Tu okazuje się, że w zeszłym roku nastąpiło przetasowanie, jeszcze do 2018 roku najczęściej radia słuchaliśmy w domu, ale już rok później to słuchanie radia w aucie stało się numerem 1.

Radio w samochodzie włącza 12,5 mln osób osób, co daje zasięg 41,6%, a w domu 11,3 mln osób – 37,5%. Połowę mniejszą popularnością cieszy się słuchanie radia w pracy, co wybiera 4,6 mln osób – 15,2%. W innych miejscach, to rozumiem w trasie, na przykład podczas jazdy komunikacją miejską do/z pracy/szkoły – 2,3 mln osób i 7,5%.

Sprawdźmy jeszcze w jakich godzinach najwięcej Polaków słucha radia FM. Tu nie będzie zaskoczenia, największą aktywność w tym zakresie wykazujemy w dni powszednie pomiędzy godziną 9 a 15, kiedy to każdej godziny radia FM słucha 9 mln z nas. Nieco mniejszą słuchalność, ale w podobnych godzinach radio FM ma w weekendy.

Jak już sprawdziliśmy rynek radiowy w Polsce, to na koniec nie powinno zabraknąć najbardziej popularnych ogólnopolskich stacji radiowych w Polsce, oto one wraz z ich słuchalnością w ostatniej fali badania, jak i w dla porównania w poprzednich:

Stacje ogólnopolskie listopad 2018 :

styczeń 2019 luty 2019 :

kwiecień 2019 maj 2019 :

lipiec 2019 sierpień 2019 :

październik 2019 listopad 2019 :

styczeń 2020 Radio RMF FM 26,40% 27,30% 28,20% 27,80% 28,50% Radio ZET 12,30% 11,80% 12,50% 12,40% 12,60% Trójka – Program 3 Polskiego Radia 5,70% 5,00% 5,10% 4,70% 5,80% Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 5,70% 5,80% 5,70% 6,10% 4,90% VOX 3,70% 3,60% 3,50% 3,40% 3,60% AntyRadio 1,80% 2,00% 2,10% 2,20% 2,30% Radio TOK FM 2,10% 2,20% 1,90% 2,20% 2,30% RMF Classic 1,60% 1,50% 1,10% 1,20% 1,60% Radio Maryja 1,80% 1,70% 1,50% 1,10% 1,40% Polskie Radio 24 0,50% 0,50% 0,50% 0,60% 0,50% Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,60% 0,40% 0,40% 0,50% 0,40% Radio Muzo.fm 0,30% 0,30% 0,30% 0,40% 0,40% Radio Track, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997

Photo: tsidvintsev/Depositphotos.

Źródło: Komitet Badań Radiowych (KBR).