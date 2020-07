Łatwiej zmienimy dostawcę Internetu – trwają prace nad nowym systemem

Informujemy, że obecnie trwają w UKE prace zmierzające do wypracowania modelu wymiany komunikatów obowiązującego do czasu wybudowania docelowego rozwiązania, czyli systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dokument zostanie przedstawiony do konsultacji pod koniec sierpnia br.

Zmiana dostawcy Internetu równie łatwa, co zmiana operatora

Wszystko prowadzi więc do okoliczności, w których równie szybko i bez naszego większego udziału uda się zmienić dostawcę Internetu, co operatora sieci komórkowej. Obecnie wystarczy skontaktować się z operatorem, z którego usług będziemy korzystać w przyszłości i to on w naszym imieniu przeprowadza cały proces od początku do końca. Taką procedurę przechodziłem już kilkukrotnie i byłoby nam wszystkim naprawdę na rękę, gdyby podobnie sprawa rozgrywała się w przypadku zmiany dostawcy Internetu.