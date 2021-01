Zmian w Intelu ciąg dalszy. Optane znika z rynku

Ucieczka z krainy NAND

Jakiś czas temu pisałem, że na rynku półprzewodników dojdzie do spektakularnej transakcji. Koreański koncern SK Hynix przejmie od Intela jego dział produkujący pamięci NAND i dyski SSD. Drobnym uzupełnieniem tej wiadomości była informacja, że Intel zdecydował pozostawić sobie jedynie dział i prawa do technologii Optane, co mogło zwiastować, że widzi dla niej jakieś strategiczne zastosowanie.

Jak się właśnie okazało, nic bardziej mylnego. Koncern ogłosił zakończenie produkcji wszystkich desktopowych produktów tego typu, a na rynku pozostawiono jedynie znacznie bardziej prymitywne i powolne pamięci Optane Memory H20. Te pamięci wykorzystują część mechanizmów Optane, ale nawet nie zbliżają się do osiągów ich pełnoprawnych braci.

Dlaczego nie sprzedali?

Decyzja na pierwszy rzut oka jest bardzo zaskakująca. Jeśli zabija się ten produkt, dlaczego po prostu nie sprzedano go do SK Hynix razem z resztą NAND-owego biznesu? Należy jednak pamiętać, że jedną z technologi na której bazuje „pełne” Optane, jest pamięć 3D XPoint, opracowana wspólnie z firmą Micron. Być może to prawa tej drugiej firmy nie pozwoliły na taką transakcję.

Wygląda na to, że to mocno reklamowane swego czasu rozwiązanie, będzie kolejną porażką w kolekcji Intela. W sumie to się nie dziwię, od początku pomysł dodatkowego szczebla pomiędzy RAM a dyskiem wydawał mi się nie do końca przemyślany. Ciekawe też, co stanie się dalej z pamięciami typu 3D XPoint, które były chyba najciekawszym elementem Optane.