Intel sprzedał dział produkujący pamięci NAND. Jak to wpłynie na ceny?

Intel sprzedaje

Każdy, kto obserwuje ten rynek, wie, że Intel nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. Wręcz przeciwnie, traci właściwie na każdym polu, a konkurencja coraz bardziej zaczyna deptać mu po piętach. Sprzedaż tego działu, którego udział w przychodach Intela nie przekracza 10%, ma pozwolić firmie skupić się w walce na głównych polach działalności.

SK Hynix

Z kolei dla SK Hynix, znanego producenta pamięci DRAM, zakup tego działu oznacza, że wielkościowo przeskoczy japońską Kioxię (dawna Toshiba Memory) i dogoni w zakresie pamięci konkurencyjny dział Samsunga. Nie ma jednak róży bez kolców, całe przejęcie odbije się na poziomie rentowności firmy, wg analityków marża brutto na pamięciach DRAM to 50%, podczas gdy na NAND tylko 5%. W tle tej transakcji może być też wzrost znaczenie na tym polu firm chińskich. Być może SK Hynix uznało, że lepiej tak pokrewnego dla ich głównej działalności rynku lepiej jednak nie pozostawiać bez walki.

Wielkie pieniądze

To, co w tej transakcji zwraca też uwagę, to że Intel z rynku pamięci NAND wychodzi zdecydowanie, nie zostawiając sobie żadnej furtki. Cała transakcja ma charakter gotówkowy, nie ma żadnego tworzenia konsorcjów czy przyjmowania akcji. Pozostawiono w firmie jedynie produkcję pamięci typu Optane, ale używane w nich kości 3D XPoint i tak są kupowane od firmy Micron. Wartość transakcji to 9 miliardów dolarów.

Miejmy nadzieję, że konkurencja będzie jednak wystarczająco silna, żeby nie dało się już odwrócić spadkowych trendów cen tych podzespołów, korzystnych przecież dla nas, klientów. Choć patrząc na wielkość i charakter tej transakcji, SK Hynix z pewnością spróbuje je odwrócić.

Źródło: [1], [2]