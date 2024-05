Na czym polega to rozwiązanie?

Takie urządzenia nie są tradycyjnymi monitorami, a lekkimi, płaskimi ekranami. Ich niska cena, łatwość transportu i szeroka kompatybilność sprawiają, że są idealnym wyborem dla osób na workation oraz dla tych, którzy chcą cieszyć się ulubionymi grami konsolowymi w dowolnym miejscu, nie zajmując przy tym w domu głównego telewizora w salonie.

Źródło: AliExpress

Zewnętrzne dodatkowe ekrany to przenośne wyświetlacze, które można podłączyć do różnych urządzeń, aby rozszerzyć przestrzeń roboczą lub nie zajmować innego ekranu w domu. Charakteryzują się one kompaktową konstrukcją, niewielką wagą i przede wszystkim łatwością w przenoszeniu, co czyni je idealnymi do użycia w różnych sytuacjach, zarówno w domu, jak i poza nim. Wyposażone są często w takie funkcje jak wysokiej rozdzielczości wyświetlacze, wsparcie HDR10, oraz wbudowane głośniki, co dodatkowo podnosi ich wartość użytkową.

Zalety zewnętrznych dodatkowych ekranów

W porównaniu do tradycyjnych monitorów, zewnętrzne dodatkowe ekrany są zazwyczaj tańsze (można taki dorwać nawet za blisko 200 zł, chociaż są modele sięgające nawet 400-500 zł), co czyni je bardziej dostępnymi. To ekonomiczne rozwiązanie pozwala na rozszerzenie przestrzeni roboczej lub rozrywkowej bez znacznych inwestycji. Dodatkowo, dla osób pracujących zdalnie, przenośny dodatkowy ekran to nieoceniona pomoc. Umożliwia on stworzenie efektywnego miejsca pracy w dowolnym miejscu — czy to w kawiarni, hotelu, czy na łonie natury. Kompaktowa konstrukcja i łatwość transportu sprawiają, że jest to idealne narzędzie dla cyfrowych nomadów.

Źródło: AliExpress

Posiadanie zewnętrznego ekranu pozwala również na korzystanie z konsoli w dowolnym miejscu, bez konieczności zajmowania telewizora w salonie. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się grami w sypialni, na tarasie czy nawet podczas podróży; ale również w salonie, lecz tak, żeby inni domownicy również mogli coś w tym czasie robić na TV. Zewnętrzne ekrany są kompatybilne z wieloma urządzeniami, w tym laptopami, konsolami Xbox, PS4/5, a także z Nintendo Switch. Dzięki temu mogą one służyć jako uniwersalne narzędzie zarówno do pracy, jak i do rozrywki.

Kilka propozycji zewnętrznych wyświetlaczy

Na rynku jest dostępnych wiele modeli zewnętrznych dodatkowych ekranów, z różnymi funkcjami i w różnych przedziałach cenowych. Przykładowo, jednym z takich urządzeń jest 14-calowy przenośny monitor 2K ZSUS, który wyróżnia się wysoką rozdzielczością 2560 × 1440, kompatybilnością z różnymi urządzeniami, wbudowanymi głośnikami oraz wsparciem dla HDR10.

Jest również zewnętrzny ekran firmy ZSUS 14", który jest dostępny w dwóch wariantach — 14A oraz 14AT. Model 14A wyróżnia się eleganckim, czarnym wykończeniem i częstotliwością odświeżania wynoszącą 60 Hz. Ekran ten zapewnia jasność na poziomie 400 cd/m², co sprawia, że obraz jest jasny i wyraźny nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Zastosowanie gamy kolorów pokrywającej 100% sRGB gwarantuje żywe i realistyczne barwy, a z rozdzielczością 1920 × 1080 użytkownicy mogą być zadowoleni. Dwa wbudowane głośniki zapewniają niezły dźwięk, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania. Monitor waży zaledwie 1450 gramów, a jego kompaktowe opakowanie o wymiarach 450 mm x 300 mm x 80 mm ułatwia przenoszenie.

Model 14AT oferuje wszystkie zalety wersji 14A, z dodatkiem funkcji dotykowej. Dzięki temu ekran staje się jeszcze bardziej wszechstronny, umożliwiając intuicyjne sterowanie i interakcję z urządzeniem.

Źródło: AliExpress

Dalej mamy chociażby przenośny monitor o rozmiarze 11.6 lub 13.3 cala (16:9). To doskonałe urządzenie dla osób poszukujących mobilnego ekranu do laptopa lub konsoli. Wykonany z trwałego plastiku, monitor oferuje rozdzielczość 1366 × 768, co zapewnia wyraźny i czytelny obraz.

Monitor można łatwo połączyć z laptopem, konsolą do gier czy innymi urządzeniami dzięki dwóm portom HDMI. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 5 ms i częstotliwości odświeżania 60 Hz, ekran sprawdzi się zarówno w pracy, jak i w rozrywce.

Interfejs wejściowy monitora to HDMI, ale urządzenie nie posiada funkcji dotykowej. Jest to mimo wszystko nadal wszechstronne rozwiązanie idealne do prezentacji, gier, oglądania filmów, seriali telewizyjnych oraz przeglądania zdjęć. Dzięki swojej przenośności i elastyczności, monitor ten stanowi świetny dodatek do każdej konfiguracji.

Grafika wyróżniająca: AliExpress