Czytelnik ów, potrzebuje taniego dostępu do internetu mobilnego na działce w kwocie około 10 zł, ale rozszerzymy ten zakres do kwoty 20 zł, jak w poprzednim zestawieniu tanich ofert głosowych. Mamy jeszcze okres urlopowy, przyda się takowy osobom wyjeżdżającym niedługo na wakacje w Polsce.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w Aero2

W Aero2 możemy wykupić 3 pakiety ważne przez 30 dni w kwocie do 20 zł. Za 2 zł miesięcznie otrzymamy limit transferu danych 500 Mb/s i za 5 zł – 3 GB, to dwie opcje na pełnej prędkości. Trzeci pakiet za 10 zł pozwala na korzystanie aż z 70 GB transferu danych w miesiącu, ale z ograniczeniem prędkości do 512 kb/s.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w Klucz Mobile

Klucz Mobile udostępnia w swojej ofercie jeden pakiet do 20 zł. Za 10 GB transferu danych w miesiącu zapłacimy jedyne 9,90 zł.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w Lajt Mobile

Z kolei w Lajt Mobile możemy wybierać spośród dwóch pakietów – limit do 10 GB transferu danych w miesiącu kosztuje tu 15 zł, a do 20 GB – graniczne 20 zł.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w Lycamobile

Aż 6 planów dla mniej wymagających internautów ma w swojej ofercie Lycamobile. Najdroższy z nich za 15 zł to limit na poziomie 10 GB, 10 zł – 5 GB, 7 zł – 5 GB, 5 zł – 1 GB, 3 zł – 300 MB i za 2 zł – 100 MB.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w Nju Mobile

W Nju Mobile skorzystamy z jednego planu na internet mobilny w cenie do 20 zł, ale tylko jeśli już jesteśmy klientem tego operatora w ofercie głosowej. Za 19 zł możemy dokupić tu internet dodatkowy z 20 GB transferu danych w miesiącu. Jeśli jesteśmy klientem nju od pół roku z automatu limit ten podwyższa się do 40 GB, od roku do 50 GB, a od dwóch lat do 60 GB, czyli opcja lepsza niż w aero2.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w Otvarta

Operator Otvarta mieści się w kryterium max 20 zł w dwóch pakietach. Za 14,99 zł możemy aktywować sobie internet mobilny z limitem 5 GB, a za 19,99 zł – 10 GB.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w Play

Oferta w Play – Internet elastyczny wydaje się być skrojona idealnie pod korzystanie z sieci na działce. Za 10 GB transferu w miesiącu zapłacimy 10 zł, a za kolejne 10 GB 20 zł. Przy czym płacimy tylko za rozpoczęty transfer w danym miesiącu.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w Plus

Z kolei idealną opcją dla osób wyjeżdżających akurat na wakacje będzie wakacyjna promocja w Plusie, w której za 15 zł miesięcznie możemy korzystać łącznie z 60 GB transferu danych przez najbliższe 3 miesiące.

Oferta internetu mobilnego do 20 zł w T-Mobile

Na koniec pozostał nam T-Mobile, w przypadku którego trzeba się liczyć z podpisaniem umowy na 24 miesiące. W ofercie tej będziecie mogli korzystać z transferu danych z limitem 20 GB za dokładnie 20 zł miesiącznie.