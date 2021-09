cyber_Folks (Grupa R22) kupuje Zenbox za 18 mln zł

To już koniec marki Zenbox, która była z nami od 2012 roku. Grupa R22 ogłosiła dziś przejęcie tej firmy i dołączenie jej do swojej głównej marki cyber_Folks.

Firma hostingowa Zenbox powstała pod koniec listopada 2012 roku, od razu wzbudzając zamieszania w branży innowacyjnym podejściem do usług hostingowych. W miejsce tradycyjnego rozliczania się w ramach wykupywanych kont, Zenbox zaoferował pakiety uzależnione od generowanego ruchu przez dany serwis.

Idea ta przypadła do gusty głównie blogerom w tamtym czasie, którzy też stali się jednocześnie ambasadorami Zenboxa w mediach społecznościowych. Dzięki temu rozgłosowi w dwa lata udało im się zdobyć 5 tysięcy klientów.

Z kolei marka cyber_Folks została stworzona w połowie kwietnia 2020 roku, kiedy to Grupa R22 skonsolidowała należące do siebie firmy takie jak linuxpl.com, Kei.pl, Hekko, Domeny.pl czy SuperHost. Teraz cyber_Folks wzbogacony zostanie o klientów Zenbox, których udało się zdobyć do tej pory w liczbie 22,7 tys. (hosting) i dodatkowo 35,8 tys. obsługiwanych domen.

Jakub Dwernicki, prezes R22:

Zenbox wyróżnia się pro-klienckim podejściem do prowadzenia biznesu oraz wysoką jakością obsługi klienta. Idealnie koresponduje to z wartościami marki cyber_Folks, która jest partnerem dla klientów i ich przewodnikiem w świecie online.

W ubiegłym roku Zenbox wygenerował 6,7 mln zł przychodów, a wynik EBITDA wyniósł 1,5 mln. Sama transakcja sprzedaży Grupie R22 zamknęła się w kwocie prawie 18 mln zł.

Przy okazji tego przejęcia zapytaliśmy Rafała Kuśmidera - CEO dhosting.pl o komentarz w tej sprawie i próbę odpowiedzi na gorąco - jak w tej sytuacji zmieni się obraz polskiego rynku usług hostingowych:

Na bazie licznych historii opisywanych przez klientów zlikwidowanych w ostatnich latach marek hostingowych możemy zakładać, że jakość usług, a przede wszystkich bardzo dobrego supportu może spaść. Duże podmioty mają predyspozycje do myślenia o biznesie bardziej w charakterze excela niż czerpania radości z wyśmienitych usług. Rynek i konkurencja motywuje od lat do działania i inwestowania w nowe rozwiązania czy nieszablonowe myślenie. To mniejsi gracze jak zenbox czy dhosting wprowadzili bezpłatne migracje, support, który pomaga z aplikacją klienta znacznie szerzej niż mało elastyczni giganci.

Jako dhosting.pl nie jesteśmy już małym podmiotem (posiadamy ponad 40 tys. klientów), ale od lat staramy się budować markę w oparciu o zasady w które wierzymy, fokusując się na rozwoju produktu i technologii tak, aby nasi klienci czuli realne wsparcie w swoim biznesie i mieli po drugiej stronie partnera, który nie patrzy wyłącznie przez pryzmat przychodów. Dzięki takiemu podejściu udało nam się stworzyć i stale ulepszać usługę Elastycznego Web Hostingu, który powstał dzięki naszym klientom i na podstawie feedbacku co do oczekiwań.

Mimo wszystko jest mi żal, że kolejna polska marka znika. Jednocześnie gratulacje dla Bartka, CEO Zenboxa - za świetny projekt, który miał swój udział w wyznaczaniu standardów rynku. Jako dhosting będziemy kontynuować wartości, które wielu kwestiach są zbieżne z tym, czym kierował się Zenbox przez lata.

