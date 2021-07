Zegarki inspirowane popularnymi grami. Hit czy kit?

Dosłownie kilka dni temu informowaliśmy Was o tym, że firma Tag Heuer stworzyła we współpracy z Nintendo nowy smartwatch z serii Connected, inspirowany grą Super Mario. Nie dość jednak, że sprzęt jest limitowany do 2000 sztuk, to jeszcze kosztuje niemałe pieniądze, bo ponad 8000 złotych (2150 USD).

Jeśli jednak koniecznie chcecie mieć jakiś nowy „growy” zegarek, ale nie uśmiecha się Wam wydawanie tak dużych pieniędzy, to na ratunek przychodzi Casio. Nie będzie to jednak smartwatch, a totalny klasyk bazujący na – w pewnych kręgach kultowym – dla mnie nieco pociesznym Casio F-100 z 1978 roku. Sam go niestety nigdy nie posiadałem, ale zawsze rozbrajały mnie te cztery przyciski pod wyświetlaczem – wiem natomiast, że w swoich czasach oferował naprawdę dużo. Na przykład cyfrowy alarm, stoper i kalendarz. Niektórzy pamiętają ten sprzęt z jego gościnnego występu w filmie Alien z 1979 roku – mogliśmy go (czy raczej je, bo były to dwa połączone ze sobą urządzenia) zobaczyć na nadgarstku Ellen Ripley w tym kultowym kinowym obrazie.