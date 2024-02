Informacja o poczcie Gmail wstrząsnęła internetem. Google dementuje

Jeżeli dotarły do was informacje że jeszcze w tym roku Google planuje zamknąć pocztę Gmail to... spokojnie. To fake news — firma zdementowała tę plotkę.

Kilka godzin temu anglojęzyczny internet zadrżał. Pojawiły się informacje, jakoby jeszcze w tym roku Google planowało uśmiercić pocztę Gmail. Brzmiało nieprawdopodobnie i... uf, możemy odetchnąć z ulgą. Najpopularniejsza poczta e-mail nigdzie się nie wybiera.

Nie, Google nie zamknie w tym roku poczty Gmail

Google ma bogatą historię uśmiercania produktów. Czasem ich akcje były jasne i czytelne, czasem... niekoniecznie. Jedno jest pewne: Cmentarzysko Google co jakiś czas przyjmuje kolejne nagrobki. Tym razem jednak mowa o najpopularniejszej usłudze na świecie. Wieści o jej zamknięciu są tak abstrakcyjne, jak... abstrakcyjne byłoby porzucenie projektu przeglądarki Chrome. Wręcz nieprawdopodobne.

Wszystko zaczęło się od plotki na X (dawniej Twitter). Teoria spiskowa bazująca na zmyślonych, jak się okazało, informacjach i zmodyfikowanych zrzutach ekranu, sugerowała, że jeszcze w tym roku Google uśmierci pocztę Gmail. Wieść tak w mig zaczęła zdobywać popularność i trendować na platformie, trafiając do jeszcze szerszego grona odbiorców. Nie tylko bowiem zostawała podawana dalej, ale przede wszystkim trafiła do sekcji z najpopularniejszymi tematami, przykuwając uwagę kolejnych użytkowników.

Szybka reakcja Google. Firma dementuję wyssaną z palca plotkę

Na szczęście tym razem Google nie kazało nam długo czekać na komentarz i kiedy temat zaczął robić się gorący, na oficjalnym koncie Gmail pojawiła się informacja o tym, że poczta nigdzie się nie wybiera.

Ale niewiele trzeba było, by setki tysięcy ludzi uwierzyły w to, że poczta Gmail z dnia na dzień zniknie z powierzchni ziemi. Szczerze — taki scenariusz na tę chwilę wydaje się... niewyobrażalny. Bo co dalej, co teraz? Następnym razem twórcy takich fake newsów muszą obrać jakieś bardziej realne scenariusze. Nie chcę podpowiadać, ale już wprowadzenie symbolicznej, regularnej, opłaty wydawać by się mogło bardziej prawdopodobne niż całkowite zamknięcie jednej z tych usług internetowych bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia.