To trudny czas dla wszystkich, koronawirus COVID -19 niesie ze sobą nie tylko problemy zdrowotne, ale i może być przyczyną problemów finansowych sporej części rodaków. Na przeciw tym trudnościom wyszły właśnie banki w Polsce, które zgodziły się na dzisiejszym spotkaniu ze ZBP na odroczenie spłaty kredytów klientom, których te problemy dotknęły lub jeszcze dotkną.

Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Działanie te mają się odnosić do kredytów mieszkaniowych czy konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych oraz kredytów dla przedsiębiorców. Oczywiście podejście będzie indywidualne i ewentualne odroczenie i jego okres będzie uzależnione od uzasadnień złożonych przez poszczególnych klientów.

Podobne działania banków mają być skierowane dla klientów korzystających z firm leasingowych czy faktoringowych należących do banków w Polsce.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy na koniec 2019 roku nie mieli żadnych problemów ze spłatą kredytów, a zostali dotknięci skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID – 19 i w najbliższym czasie mają mieć odnowione finansowanie, takowe otrzymają na okres do 6 miesięcy.

Co więcej, banki nie będą pobierać opłat czy prowizji za rozpatrywane wnioski o odroczenie spłaty rat. Można je składać zdalnie za pośrednictwem poczty e-mail, w panelu wiadomości bankowości elektronicznej lub przez telefon.

Banki w Polsce mają też być otwarte na udzielanie nowych krótkoterminowych kredytów, służących wróceniu przedsiębiorców do płynności finansowej, zahamowanej przez pandemię koronawirusa COVID – 19.

Na spotkaniu podjęta została też decyzja o wspólnych działaniach mających na celu podniesienie maksymalnej kwoty transakcji kartowych z 50 zł do 100 zł. Co ciekawe, operatorzy płatności Mastercard czy VISA otrzymali na to zgodę od NBP już dwa lata temu, ale do dziś temat ten ucichł.

Po tym komunikacie przejrzałem strony naszych banków i jest już reakcja jednego z największych banków w Polsce – mBanku, który zapowiedział, że dziś od 16:00 umożliwi wszystkim klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom złożenie wniosku o odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych, hipotecznych czy firmowych na okres do pół roku. To dwa razy dłużej niż w deklaracji cytowanej przez ZBP.