Sposób na pranie brudnych pieniędzy? Zbiórka na BMW na pomagam.pl zapłatą za narkotyki

Nie byłoby w tym nic dziwnego, już niejedną dziwną zbiórkę w polskiej sieci i nie tylko zawiązano z powodzeniem, ale patrząc po treści ogłoszenia, nie sposób nie odnieść wrażenia, że coś tu nie gra:

Wymarzone BMW e92 Zdróbmy to D. Cześć, jak to widzisz nie skipuj, moim marzeniem jest BMW e92 może kiedyś mialeś marzenie, ktore pewnie sie spełniło lub nie moim jest e92. Lecimy z realizacją tego marzenia. Chciałbym wkońcu żeby się spełniło i wsiąść do tego cacka. Auto wiadomo potrzebne do życia i dojazdu wszędzie. Dziękuje za każde udostepnienie i wpłatę, Zróbmy to wkońcu <3.

Docelowa kwota tej zbiórki to równe 35 tysięcy złotych - mniej więcej tyle rzeczywiście trzeba zapłacić za używane BMW e92. Jednak trudno uwierzyć aby na takie ogłoszenie, aż tylu internautów zareagowało wpłacając swoje pieniądze. Tak więc użytkownicy Wykop.pl szybko zorientowali się, iż to celowa zbiórka, ale wpłacający to klienci dealera narkotykowego.

Wywnioskowali to z tego, iż większość wpłat opiewała na kwotę 60 zł, a ta pokrywa się z kosztem grama jednego z popularnych narkotyków. Sam sposób ze zrzutką na pomagam.pl wydaje się trafiony i skuteczny - wyprane pieniądze. Twórcy serwisu nie są przecież w stanie zweryfikować rzeczywistego celu tej zbiórki, póki nie zgłoszą takiego podejrzenia darczyńcy. A ci tego nie zrobią, bo prawdopodobnie są to klienci domniemanego handlarza narkotyków.

W każdym razie nic takiego się nie wydarzyło i zbiórka prawdopodobnie zakończyłaby się sukcesem, gdyby nie użytkownicy Wykopu. Skąd o tym wiadomo? Otóż na zbiórkę natrafiono dokładnie 6 dni temu, widać to po komentarzach na mikroblogu.

Ze zrzutu sprzed prawie tygodnia widać, iż zebrano 13 651 zł od 207 osób i od tego czasu ze zbiórką tą nic się nie działo - czekała na kolejne wpłaty.

Dziś jednak z kolei, kiedy inny użytkownik wrzucił link na główną do pomagam.pl ze zbiórką, doszły tylko dwie wpłaty po złotówce, prawdopodobnie od autora znaleziska lub innych osób, które podejrzewały, iż rzeczywisty cel jest inny i zbiórka została usunięte z serwisu pomagam.pl - zrzut z dzisiaj z Web Archive:

Cała sprawa wydaje się naprawdę podejrzana i jest wielce prawdopodobne, że takich pomysłów na pranie brudnych pieniędzy jest niestety więcej w polskiej sieci, bez potrzeby sięgania po zasoby Darknetu.

Stock Image from Depositphotos.