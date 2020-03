Co zniknie z Netfliksa?

Jeszcze tylko dzisiaj możecie obejrzeć „Pierwszy śnieg” z Michaelem Fassbenderem, który oparto na popularnej ksiące Jo Nesbo o tym samym tytule. Film, co prawda, nie wciąga tak samo jak lektura i można mu wiele zarzucić, ale dla fanów kryminałów może to być… ciekawy seans. Po wizycie w kinie wiedziałem, że film Tomasa Alfredsona będzie miał problemy z zarobieniem na siebie, a krytycy mieli w większości rację, ale z drugiej strony niektóre aspekty produkcji były całkiem niezłe. To też ciekawy przykład tego, jak można zepsuć gotową świetną historię, mając nawet do dyspozycji znaną i cenioną obsadę.

Dokument „Przedziwna planeta Ziemia” seria dokumentalna z trzema sezonami opowiadająca o nietypowych i niezwykłych procesach, a także miejscach, które można znaleźć na naszej domowej planecie. Premiera dokumentu nastąpiła zaledwie dwa lata temu, ale z jakichś powodów nigdy nie było o niej szerzej słychać w Polsce. Macie czas do 7 marca, by zobaczyć ją na Netfliksie.

„Nocny pościg” to film z Liamem Neesonem, Edem Harrisem oraz Joelem Kinnamanem, który można śmiało dopisać do listy klasycznych filmów akcji. Nie uświadczymy tu nietypowych zwrotów akcji, wodotrysków w trakcie kręcenia scen czy imponujących efektów specjalnych – to film w starym stylu, a debiutował zaledwie 5 lat temu. Liam Neeson sprawdza się w takich produkcjach znakomicie, więc zawsze jest miło popatrzeć jak spuszcza łomot swoim przeciwnikom.

Lista filmów, które znikną z Netflix w marcu

River River 2015 03 mar 2020 Happy Death Day Śmierć nadejdzie dziś 2017 04 mar 2020 The Snowman Pierwszy śnieg 2017 04 mar 2020 One Strange Rock Przedziwna planeta Ziemia 2018 07 mar 2020 Run All Night Nocny pościg 2015 07 mar 2020 Śluby panieńskie Śluby panieńskie 2010 07 mar 2020 The Sunshine Makers Dostawcy szczęścia 2015 08 mar 2020 Peter and the Farm Peter and the Farm 2016 08 mar 2020 Ingrid Goes West Ingrid wyrusza na zachód 2017 09 mar 2020 Metallica: Some Kind of Monster Metallica: Some Kind of Monster 2004 09 mar 2020 Refugee Uchodźca 2000 09 mar 2020 Rurouni Kenshin Rurouni Kenshin 1996 14 mar 2020 Space Racers Space Racers 2014 14 mar 2020 Scorpion Skorpion 2014 20 mar 2020 Love Your Garden Pokochaj swój ogród 2011 22 mar 2020 Mary Portas: Secret Shopper Ukryty klient 2011 22 mar 2020 BIG DREAMS Small Spaces Wielkie marzenia w małych przestrzeniach 2014 22 mar 2020 Fake or Fortune? Falsyfikat czy forsa? 2011 22 mar 2020 Reign Nastoletnia Maria Stuart 2013 28 mar 2020 The Undateables The Undateables 2012 31 mar 2020 The Great Interior Design Challenge The Great Interior Design Challenge 2014 31 mar 2020 Derren Brown: Apocalypse and Fear Eksperymenty Derrena Browna: Apokalipsa i strach 2012 31 mar 2020 Worst Cooks in America Worst Cooks in America 2010 31 mar 2020 Cash Cab Cash Cab 2005 31 mar 2020

Źródło: Upflix.pl