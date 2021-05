YouTube zaczyna wielką transformację w TikToka. Może wam się ona nie spodobać

TikTok to światowy fenomen którego… szczerze — nie rozumiem. Nie chcę odmawiać tamtejszym twórcom kreatywności czy poczucia humoru, ale to kolejna potencjalnie angażująca platforma, na którą najzwyczajniej w świecie nie mam już czasu. YouTube od jakiegoś czasu pracował nad swoją odpowiedzią dla krótkich wideo podbijających internet. YouTube Stories testowane były od wielu miesięcy w Indiach i USA, a teraz amerykański gigant zapowiada oficjalnie udostępnienie ich wszystkim twórcom w Stanach Zjednoczonych. A skoro już uznano że opcja jest gotowa by przedstawić ją szerszej publiczności na tamtejszym rynku, to prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest dalsza ekspansja.

YouTube Shorts to 60-sekundowe materiały, które mają pozwolić dotrzeć twórcom do nowych widzów

YouTube Shorts ma już dostępną stronę pomocy po polsku. Czytamy tam:

YouTube Shorts to sposób na nawiązanie więzi z nowymi widzami wyłącznie za pomocą smartfona i kamery do krótkich formatów w aplikacji YouTube. Narzędzie do tworzenia krótkich formatów pomaga w nagrywaniu treści, które nie przekraczają 15 sekund, a dodatkowo umożliwia rejestrowanie kilku klipów.

Możesz też korzystać z różnych funkcji kreatywnych, takich jak:

Muzyka i dźwięk: dodaj utwór lub inny dźwięk do swojego krótkiego formatu. Więcej informacji

Tekst: dodaj tekst po nagraniu krótkiego formatu i użyj osi czasu, aby ustalić, gdzie ma się on pojawić.

Prędkość: zwolnij lub przyspiesz nagranie.

Licznik czasu: ustaw odliczanie, aby rozpocząć nagrywanie bez użycia rąk i automatycznie zakończyć nagrywanie.

Materiały te przeznaczone są przede wszystkim dla widzów ze smartfonem w dłoni (stąd format pionowy) i — jak wszystkie Relacje — wyświetlane są w „karuzeli”. 15-sekundowy limit o którym mowa wyżej dotyczy wersji beta, w oficjalnej wersji ma on zostać wydłużony do minuty. Efektowne przejścia, napisy, no można by rzec — klasyka. Jeżeli opcja się przyjmie, prawdopodobnie w mig trafi do innych części świata — pytanie tylko jak z monetyzacją i kwestią promocji nowych opcji. Bo jeśli te będą zbyt nachalne, to zamiast przekonać do siebie większość użytkowników — w mig ich zniechęcą.

