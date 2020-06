YouTube: bez reklam i za darmo przez… niedopatrzenie Google. Jak z niego skorzystać?

Wpadki zdarzają się nawet największym — i akcja z YouTube jest tego doskonałym przykładem. Okazuje się bowiem, że wystarczy jedna kropka w adresie, by serwis zwariował i nie wyświetlał reklam. Mowa tu oczywiście o sytuacji bez jakiegokolwiek adblocka czy płatnego dostępu do platformy. Sytuacja to dość niecodzienna i myślę, że trzeba ją traktować co najwyżej jako przejściowy błąd, który firma wkrótce załata. Ale póki co – można jeszcze oglądać YT bez dodatków, bez premium i bez reklam. Jak?