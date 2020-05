Rozdziały w wideo na YouTube to strzał w dziesiątkę, czekałem na nie od dawna!

YouTube jest niewątpliwie największą, najpopularniejszą — a co za tym idzie, również najważniejszą platformą wideo na świecie. I choć do krótkich forma od lat sprawdza się doskonale i trudno mu cokolwiek zarzucić, to przy dłuższych materiałach nawigacja między kolejnymi rozdziałami tematycznymi jest dość zagmatwana i — delikatnie mówiąc — mało wygodna. Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego też przygotowuje się do szerszego wprowadzenia testowanej od kilku tygodni wśród youtube’owych sław opcji podziału materiału na sekcje tematyczne. W ten sposób użytkownicy łatwo mogą przeskakiwać między tematami poruszanymi w materiale. I choć testy trwały od kilku tygodni, teraz opcja ta trafia do każdego — i na każdej platformie!

Rozdziały na YouTube: dzięki nowej opcji nareszcie wygodnie będzie można oglądać dłuższe materiały

Film na YouTube który trwa kilkadziesiąt minut trudno nazwać krótkim — a kiedy odpalamy go dla konkretnych informacji, jak ma to często miejsce chociażby przy rozmaitych poradnikach, to przeskakiwanie między kolejnymi minutami staje się dość męczące i irytujące. Stąd nowa opcja dostępna dla użytkowników zarówno aplikacji mobilnych na iOS i Androidzie, jak i desktopowym wydaniu serwisu będzie jak znalazł. Większość magii dzieje się jednak po stronie twórców — to oni mogą aktywować podziały, by aktywować rozdziały muszą oznaczyć co najmniej trzy fragmenty. Jak to działa w praktyce możecie podejrzeć tutaj:

I think this only works on Android and Desktop right now, but Youtube just launched a cool feature for people who post podcasts or any other multi-topic videos. Check it out. pic.twitter.com/YiJsrjrxms — Philip DeFranco (@PhillyD) April 13, 2020

Mam cichą nadzieję, że twórcy będą aktywnie korzystać z nowej opcji, bo… najzwyczajniej w świecie wydaje się ona dużo bardziej praktyczna, niż podawanie czasówek w opisie, jak to miało miejsce dotychczas.

